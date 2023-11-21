日本稱也門武裝扣押的船只由日本公司運營

資料圖（來源：央視新聞） 中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，當地時間19日，也門胡塞武裝表示在紅海海域扣押了一艘以色列船只。當地時間20日，日本政府方面表示，該船只由日本公司負責運營。目前日本政府多部門正在就詳細情況展開協調。



據日本廣播協會電視台報導，日本內閣官房長官鬆野博一20日在記者會上通報稱，被扣押船只由日本企業日本郵船運營。船上沒有日本籍船員。鬆野博一表示，目前日本政府相關部門正在進行收集信息，並與以色列、也門胡塞武裝、沙特、阿曼、伊朗等進行協調，呼籲相關方盡快釋放被扣押船只和船上人員。



根據日本郵船公司20日在其官方網站發布的聲明，被扣押船只為“銀河領袖”號，是日本郵船公司從英國銀河海事公司租賃而來。船籍為巴拿馬籍。事發時船上有25人，沒有貨物。目前日本郵船公司已成立應對小組，進行信息收集工作。



日本政府沒有在聲明中提及該船只是否與以色列方面有關。不過日本《讀賣新聞》20日報導稱，該船只為英國公司和以色列商人共同所有。



自以色列對加沙地帶採取大規模軍事行動以來，也門胡塞武裝通過無人機和導彈對以色列發動多次襲擊，並威脅稱將在紅海以及其他任何地方，通過多種手段對以色列船只發動襲擊。19日在宣布扣押船只之前，胡塞武裝曾表示，懸掛以色列旗幟的船只、由以色列公司運營的船只或者由以色列公司擁有的船只都將成為被襲擊的目標。