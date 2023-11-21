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印尼伊布火山噴發　火山灰柱達一千米
http://www.CRNTT.com   2023-11-21 16:42:06


（來源：央視新聞）
　　中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，印度尼西亞火山與地質災害研究機構消息，當地時間11月21日9時58分，印尼北馬魯古省伊布火山發生噴發，火山灰柱達1000米，噴發持續時間為91秒。

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