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印尼伊布火山噴發 火山灰柱達一千米
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2023-11-21 16:42:06
（來源：央視新聞）
中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，印度尼西亞火山與地質災害研究機構消息，當地時間11月21日9時58分，印尼北馬魯古省伊布火山發生噴發，火山灰柱達1000米，噴發持續時間為91秒。
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