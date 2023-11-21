國民黨不分區介紹會：黃昭順女陳菁徽吐心境

國民黨召開“AI區塊鏈科技狂人、不孕症權威，專業戰將入陣！”沙龍介紹會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨19日不分區“立委”名單，以前高雄市長韓國瑜為首的名單引來各界不少肯定評價，國民黨今天下午召開不分區“立委”介紹會，其中排名第五位的不孕症權威，也是高雄市黨部主委黃昭順女兒陳菁徽被媒體詢問遭批評是政二代一事時表示，人無法選擇自己的出身，但她在醫學和教育上的奉獻不容置疑。



陳菁徽強調，她是個超級工作狂，曾經有在周六生產，二天後回醫院看診的紀錄，希望以後進“立院”有機會，也可以表演周五生小孩，下周一照樣出席“立法院”院會，證明她的身份不僅是衹有什麼的二代而已。



國民黨今日下午召開“AI區塊鏈科技狂人、不孕症權威，專業戰將入陣！”沙龍介紹會，排名第三的不分區“立委”候選人葛如鈞、和第五的陳菁徽向社會大眾分享其專業領域上想法、台灣現況以及對未來的期許，由國民黨發言人楊智伃主持。



陳菁徽是台北醫學大學附設醫院婦科主任，也是宜蘊醫療創辦人。她提到，從2020年，台灣生育率就開始生不如死，2022年出生的人口比死亡的人口少了6.8萬，根據“國發會”統計，2022年生育率大概是0.87，也就是生育保衛線是生育率1.5；若到1.5以下，就很難再回頭，換言之，下一代越來越少，可以生育的女性相對也會越來越少，整個人口經濟會完全萎縮，很容易就崩盤，這就是我們目前面臨的“國安”危機。



陳菁徽說，目標就是要讓想生可是生不出來的人可以生，讓可以生但是不敢生的人願意生；因此，她提出放寬人工生殖法、放手政府幫你托養、放心讓青年勇敢生育、凍卵保留生育選擇權、女性及全民心理健康照顧等改革方向。