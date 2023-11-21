朝鮮或於22日凌晨第三次發射軍事偵察衛星

中評社香港11月21日電／韓聯社報導，朝鮮21日通報即將進行第三次軍事偵察衛星發射，具體發射時間備受關注。



據日本海上保安廳消息，朝鮮當天凌晨通報“將於本月22日至下月1日之間發射人造衛星”。朝鮮之所以向日本通報人造衛星發射計劃是因為根據國際海事組織（IMO）的全球航行警告服務（WWNWS），韓朝同屬航行警告區域（NAVAREA）中的XI區，而該區的協調國為日本。按照有關規定，該區的成員國需向日本通報海上射擊演習等緊急情況。



朝鮮曾於5月29日和8月22日分別通報第一次和第二次射星計劃，並且兩次均在其通報射星計劃的兩天後，即預告發射期的第一天進行試射。與前兩次不同，朝鮮此次通報射星計劃距離發射預告首日僅剩一天。但考慮到氣象條件，朝鮮很可能在預告發射第一天的22日進行第三次試射。



據天氣預報，離朝鮮平安北道東倉裡的西海衛星發射場不遠的新義州將於22日零時至上午7時出現陰天，上午8時起降雨概率將達60%。據此推測，朝鮮選在22日凌晨發射衛星的可能性較大。據悉，預計東倉裡一帶將於22日凌晨過後迎來降雪，韓軍也在密切關注有關動向。軍方相關人士表示，朝鮮通常在加注燃料後最短時間內進行發射，衛星發射也並不例外。



有分析認為，朝鮮所通報的飛行器殘骸預計墜落地點共有三處，與其第二次發佈射星計劃時通報的地點相同，與第一次試射也基本一致。鋻於此，朝鮮此次或使用與前兩次試射相同的火箭發動機。若第三次發射結果與前兩次不同，這或成為俄羅斯向朝鮮提供軍事技術的證據。



此外，美國國家航空航天局（NASA）日前公開的夜間衛星照片顯示，本月6日、9日、13日、14日、16日、17日均在朝鮮西海衛星發射場內的原發射台一帶觀測到了燈光。朝鮮前兩次試射均在位於該發射台東南方向約3公里處的新發射台進行，而且試射前夕均在新發射台觀測到燈光。鋻於此，朝鮮此次可能改在原發射台進行試射。