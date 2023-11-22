築牢數字經濟發展“三大基石”

中評社北京11月22日電／當前，數字經濟時代正在開啟，這是繼農業經濟、工業經濟之後以新一代信息技術和產業為依托的新型經濟形態。實施國家大數據戰略、建設數字中國、發展數字經濟已成為國家的戰略選擇。



北京日報發表北京大學計算機學院教授、中國科學院院士梅宏文章認為，發展數字經濟需築牢“三大基石”。



第一，數據要素市場的建立



數據成為關鍵生產要素是數字經濟時代的主要特徵，建立數據要素市場是數字經濟發展的前提，數據作為生產要素，高效共享、流通交易構成了數字經濟的源頭活水。當前，中國數據要素化處於起步探索階段，有若干問題需在未來制度建設過程中進一步研究，如資產地位尚未確立、權屬確權尚無共識、流通交易缺乏規則、利益分配缺少機制、安全隱私難以保護等。數據要素市場培育是一項系統工程，需要統籌、系統化推進，需要做好頂層設計，更需要留足創新探索空間。



第二，數字治理體系的構建



數字治理體系是數據要素市場健康有序及數字經濟健康發展的保障，其中，數據治理體系的建設是核心。隨著數字化轉型的加快，傳統的形成於工業社會的治理體系、機制及規則難以適應數字時代社會經濟發展的需求，政府監管體系以及國際治理體系均面臨諸多挑戰，諸如互聯網公司壟斷監管、金融數字業務監管、網絡輿情監管與引導、數據安全和隱私保護、新興技術管控以及大數據和AI帶來的倫理問題等。未來十年將是全球治理體系深刻重塑的十年，需盡快構建適應數字經濟發展的數字治理體系。



構建數字治理體系，數據治理體系的構建需先行。數據治理是數字治理的基礎，屬於數字治理的資源和技術層面。當前，系統化的數據治理框架尚未形成，開放共享、安全與隱私保護、質量評估、價值預測等關鍵技術遠未成熟。作者近年來一直在倡導一個“四三四”模型，從治理主體、治理內容以及治理手段三個維度刻畫了數據治理的體系框架。在治理主體上包括了國家、行業、組織三個層次，在治理內容上包括數據資產地位、管理體制機制、促進共享開放、保障安全隱私四個方面，在治理手段上包括制度法規、標準規範、應用實踐、支撐技術四項工具手段。

