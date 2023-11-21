日本第三輪核污染水排海結束

（來源：中國網） 中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，據日本廣播協會（NHK）當地時間20日報導，東京電力公司稱，福島第一核電站第三輪核污染水排海已於當天中午左右結束。



本次排放自11月2日開始，總排放量為7753噸。第四輪排海預計將於明年年初開始，四次排放總排放量約為3.12萬噸，目前已排放2.3351萬噸。