技術進步給勞動就業帶來的影響及應對之策

中評社北京11月22日電／當前，中國技術變革的步伐正在加快，這不僅對勞動力的數量需求產生影響，也對勞動力的素質提出了新要求。如何適應技術快速發展給職工隊伍建設帶來的新影響新要求，在扎實推進中國式現代化進程中努力實現高質量充分就業，是當前及未來一段時間的一項重要任務。



工人日報發表對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授、全總工會理論和勞動關係智庫專家李長安文章表示，進入新時代，傳統的以要素推動為主的經濟發展方式，正在向以技術進步推動為主的經濟發展方式轉變，技術研發投入的力度不斷加大。國家統計局數據顯示，2022年，全國共投入研究與試驗發展經費30782.9億元，比上年增長10.1%。中國研究與試驗發展經費從1萬億元提高到2萬億元用時8年，從2萬億元提高到3萬億元僅用時4年，延續較快增長勢頭。隨著技術研發投入的持續增加，技術進步對經濟發展的推動力也在逐步增強。據測算，目前技術進步對中國經濟增長的貢獻率已達到60%左右，成為經濟發展的第一推動力。



文章分析，技術進步給勞動就業帶來的影響主要表現在以下幾方面。



一是對就業數量產生影響。技術進步對就業既有破壞效應，也有創造效應，學界大多認為，長期看，技術進步會對經濟社會發展及勞動者待遇改善產生積極影響，創造效應大於破壞效應；但就短期而言，可能出現技術對勞動力的擠壓和替代，低技能重復性工作崗位減少，部分低技能勞動者會受到較大影響，即破壞效應大於創造效應。



二是對就業結構產生影響。一方面，技術進步會促進就業結構轉型。從產業結構來看，第三產業的比重逐漸提高，服務業從業人數持續攀升。另一方面，技術進步會促進就業結構升級。在經濟下行壓力下，中國高技術產業的發展已成為穩經濟保民生的重要動力，新產業新業態新模式成長較快。工資是勞動力市場最重要的價格信號，是引導勞動力流動的“指示燈”，工資增長的變化也反映了產業結構變化的方向。隨著工資水平的走高，越來越多人才集聚到信息技術和科學研究行業中。



三是對勞動力素質提出更高要求。近年來，中國勞動力素質雖然有了大幅提高，但總體上來說，與高質量發展和產業結構升級的要求相比，仍存在短板。中國勞動力仍以中等教育程度者為主體，特別是數量龐大的農民工群體整體素質依然偏低。同時，在製造業一線，技能人才短缺現象較為突出，高技能人才的求人倍率長期保持在2以上。延續多年的“招工難”“用工荒”在很大程度上是“招技工難”“技工荒”。此外，技術進步引發的勞動力市場“極化現象”值得關注，靈活就業人員中出現“去技能化”傾向。



四是技術進步引發勞動關係變化。從歷史上看，技術進步在短時期內容易引發技術進步給勞動就業緊張。現代技術的發展不僅可能對就業產生替代效應，還改變了工業革命以來以穩定勞動關係為主的用工方式，靈活用工的規模不斷擴大也重構了勞動關係。

