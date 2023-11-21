【
大
中
小
】 【
打 印
】
马来西亚多所国际学校接到炸弹恐吓
http://www.CRNTT.com
2023-11-21 16:55:46
11月14日，在馬來西亞沙巴州首府哥打基納巴盧，一名遊客來到岸邊拍攝夕陽。（來源：新華社）
中評社北京11月21日電／据央视新闻报导，据当地媒體报道，当地时间11月21日上午，马来西亚至少9所国际学校接到炸弹恐吓电邮，多所学校紧急疏散师生。
当地警方接到报警后，派出拆弹小组和专家到学校调查，未发现可疑物品，初步判断为虚假恐吓。确认安全后，相关学校午后逐步恢复上课。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
納吉布貪腐案司法審核聆審今日開庭
(2023-02-20 18:35:14)
駐馬來西亞大使歐陽玉靖出席第一屆大使杯羽毛球媒體邀請賽
(2022-09-06 18:49:58)
馬來西亞前總理納吉布已被送往監獄服刑
(2022-08-24 11:06:05)
馬來西亞反詐騙組織不再幫助赴柬
(2022-08-10 18:14:22)
馬來西亞多地斷電 吉隆坡機場受影響
(2022-07-27 14:55:40)
馬來西亞“芯片荒”加劇 車企減產
(2021-08-21 10:20:54)
馬來西亞官員感謝中國捐贈疫苗
(2021-08-01 11:19:40)
日本、泰國、馬來西亞疫情大幅攀升
(2021-08-01 11:17:38)
大規模“春苗行動”已在馬正式落地
(2021-07-20 10:21:38)
馬來西亞一艘軍艦上98名船員確診
(2021-06-09 17:00:38)