马来西亚多所国际学校接到炸弹恐吓

11月14日，在馬來西亞沙巴州首府哥打基納巴盧，一名遊客來到岸邊拍攝夕陽。（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／据央视新闻报导，据当地媒體报道，当地时间11月21日上午，马来西亚至少9所国际学校接到炸弹恐吓电邮，多所学校紧急疏散师生。



当地警方接到报警后，派出拆弹小组和专家到学校调查，未发现可疑物品，初步判断为虚假恐吓。确认安全后，相关学校午后逐步恢复上课。