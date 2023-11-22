更大力度提升宏觀政策效能

中評社北京11月22日電／最近發布的10月份國民經濟運行情況數據亮點頗多，多數生產需求指標同比增速回升，經濟運行延續持續恢復向好態勢。聯繫同期發布的財政、金融數據，可看出宏觀政策加大力度實施，政策效應持續釋放，有效推動經濟平穩回升。



經濟日報發表記者曾金華評論文章表示，今年以來，面對經濟恢復過程中的重重壓力，宏觀政策持續加碼。財政政策方面，延續優化完善一大批減稅降費政策、專項債券加快發行使用、加快財政支出進度，有效減輕經營主體負擔、促進擴大內需。貨幣政策加大逆周期調節，貨幣信貸總量保持較快增長，信貸結構明顯優化，有力支持實體經濟發展。近幾個月來政策力度加大，其效應從經濟運行主要指標中得到充分體現。比如，前10個月各地發行用於項目建設的專項債券超過3.5萬億元，主要用於市政建設和產業園區基礎設施、社會事業等重點領域建設，直接帶動固定資產投資規模繼續擴大。



最近，一系列“重量級”政策相繼出台。比如，增發1萬億元國債支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力、提前下達2024年度部分新增地方政府債務限額，等等。這些政策“含金量”之高甚至超出市場預期。在各項政策措施出台之後，宏觀政策不能只停留在“加力”上，重“量”更要重“質”，下更大功夫提升政策效能，確保真正實現政策目標。



文章指出，提升宏觀政策效能，要重視精準性、實效性。政策落實、資金投向，應切中經濟運行和企業發展所需，實現精準有效。比如，增發1萬億元國債，項目建設關係重大，要按照“資金和要素跟著項目走”的原則，統籌推進項目安排實施工作。資金不能“撒胡椒面”，項目不能“一哄而上”，要嚴格做好篩選儲備工作，確保項目符合規劃、滿足投向領域要求，避免超標準建設、重復建設。否則，即使形成實物工作量，也可能是無效投資。再如，保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長，要重視提高資金使用效率問題，更多關注存量貸款的持續效用，提升存量貸款的使用效率。



提升宏觀政策效能，需要加強政策協調配合。財政、貨幣、產業政策之間要打好“組合拳”，引導和穩定市場預期。比如，在幫助經營主體紓困解難方面，既要實施好延續優化完善的一系列減稅降費政策，也要引導更多金融資源流向中小微企業，提高融資可得性、降低融資成本；增發1萬億元國債，也需要銀行體系流動性合理充裕。此外，做好新出台政策與宏觀政策取向一致性評估，統籌做好跨年度宏觀政策的有效銜接。



提升宏觀政策效能，還要嚴防風險。中央金融工作會議對防範化解風險再次強調，在落實各項宏觀政策中必須高度重視。一方面要發揮增發國債、專項債券的穩投資補短板作用。另一方面抓好一攬子化債方案落實，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。同樣，金融要更好支持實體經濟，還要完善金融風險防範、預警和處置機制，推動重點區域和重點金融風險處置，依法將所有金融活動全部納入監管，嚴厲打擊非法金融活動。



文章最後說，一系列新的重磅政策正在落地實施。可以預期，政策效應將會持續顯現，為實現全年經濟社會發展預期目標和確保明年開好局奠定堅實基礎。同時，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，宏觀政策要關注經濟運行波動，特別是企業生產經營存在的困難，常態化開展政策預研儲備，不斷充實完善政策工具箱，適時進行精準性、針對性調控。

