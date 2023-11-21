駐奧克蘭總領館提醒領區中國公民防電信詐騙

7月20日，在新西蘭奧克蘭，警方封鎖道路。（來源：新華社） 中評社北京11月21日電／據中國僑網報導，據中國駐奧克蘭總領館微信公眾號消息，近日，駐奧克蘭總領館接到多名中國公民反映收到疑似詐騙電話，主要有以下兩種類型：



案例1



小A接到自稱是新西蘭移民局工作人員的來電，通知小A的簽證存在嚴重問題或涉嫌打黑工等情況，需要通過提交存款證明、轉賬至“安全賬戶”等方式配合調查。



案例2



小B接到自稱是總領館工作人員的電話，通知小B的個人信息或手機號在中國內地被盜用後從事違法犯罪行為，需要配合調查。



中國駐奧克蘭總領館再次鄭重提醒：



以上情形均為電信詐騙，尤其是案例二，詐騙分子借助技術手段偽裝成總領館電話號碼，極具迷惑性，請切勿上當受騙！



敬請牢記：中國駐外使領館不會以電話方式通知海外中國公民有涉及國內的案件需要處理，不會要求當事人通過轉賬等方式繳納費用、罰款或保證金等，更不會通過電話向任何人索要銀行卡號、賬戶號、護照號等個人隱私信息。如接到疑似詐騙電話，請立即掛斷、避免糾纏。無法確認的，請第一時間致電總領館領事保護與協助熱線或向國內有關部門瞭解情況。請大家務必提高警惕，做到“不聽信、不轉賬”。



新西蘭移民局同樣發布了相關反詐提示，可點擊鏈接查看：https：／／www.immigration.govt.nz／about－us／media－centre／news－notifications／recent－immigration－phone－scam



新西蘭緊急求助電話：111（警察、急救、消防）；

