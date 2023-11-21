與以色列合作　英國能源公司BP遭到抗議

中評社香港11月21日電／英國一群環保人士坐在英國能源公司英國石油公司位於首都倫敦的總部門口抗議，理由是該公司與以色列合作在地中海勘探天然氣。



TRT消息，英國一群環保人士坐在英國能源公司英國石油公司位於首都倫敦的總部門口抗議，理由是該公司與以色列合作在地中海勘探天然氣。



一些名為“無化石倫敦”的組織成員封鎖了英國能源公司 BP 位於首都的總部入口，並高呼“英國石油公司可恥”和“沒有巴勒斯坦正義，就沒有氣候正義” 等口號。



抗議者舉著巴勒斯坦旗幟和寫有“停止助長種族滅絕”的橫幅。



該組織在 X 社交媒體平台上發布的帖子中表示：“英國石油公司最近獲得了以色列的許可，可以在加沙沿岸勘探天然氣。以色列正在犯下種族滅絕罪之際，英國石油公司只將此視為一個新的商機。沒有巴勒斯坦正義，就沒有氣候正義。”



10月29日，以色列向英國石油公司等6家能源公司頒發了地中海沿岸天然氣勘探許可證。 加沙海岸也位於上述地區。



哈馬斯的武裝派別卡薩姆旅於10月7日上午發動全面襲擊，理由是以色列“對其持續侵犯巴勒斯坦人及其阿克薩清真寺為主的神聖價值觀的行為做出反應”。 之後，以軍也對加沙地帶發起猛烈空襲。



自10月7日以來，加沙地帶已有超過1.3萬人在以色列襲擊中喪生，其中大部分是兒童和婦女。