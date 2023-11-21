中評社北京11月21日電／網評：用新時代楓橋經驗為鄉村治理賦能



來源：光明日報 作者：魏瓊 張樂樂



近日，習近平總書記會見全國“楓橋式工作法”入選單位代表，勉勵他們再接再厲，堅持和發展好新時代“楓橋經驗”，為推進更高水平的平安中國建設作出新的更大貢獻。鄉村治理既是國家治理的基石，也是鄉村振興的基礎。我們要深刻理解和把握習近平總書記重要指示精神，認真貫徹落實黨的二十大精神，更好堅持和發展新時代“楓橋經驗”，用新時代“楓橋經驗”實現鄉村善治。



堅持黨建引領，注入鄉村治理新動能。堅持以基層黨建為引領是推進鄉村治理的關鍵。“楓橋經驗”之所以永葆活力，就在於堅持黨的領導這一最大優勢，使黨組織成為基層社會治理的“領頭雁”。通過充分發揮黨委領導作用，完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與的鄉村治理基本格局，把黨建引領貫穿鄉村治理全過程，實現問題聯治、風險聯控、平安聯創。通過充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用，引領鄉村群眾積極參與鄉村治理的各項工作，探索建立黨建引領村級議事協商制度，形成民事民議、民事民辦、民事民管的多層次基層協商格局。通過充分發揮黨員先鋒模範作用，加強對黨員的教育培訓、監督指導，提升黨員的黨性修養和思想道德水平，積極參與鄉村治理的各項工作，帶領鄉村群眾共同發展。



堅持數字支撐，推動鄉村治理時代化轉型。數字支撐是新時代“楓橋經驗”的一個鮮明特色。進入信息時代，大數據、人工智能、“互聯網＋”等數字技術與基層社會治理進行深度融合，有利於發展好新時代“楓橋經驗”，提升鄉村治理效能。一是持續下沉鄉村數字政務服務。推進數字技術與鄉村政務服務結合，打造數字鄉村公共服務平台，探索完善教育、養老、醫療等群眾關心重點領域的公共服務。二是大力發展鄉村數字產業。以數字技術為牽引，讓土地在線、農作物在線，利用數字設備進行數據分析，充分釋放技術活力。通過搭建數字農業平台，聘請專家在線指導農業科學種植，提升農民群體數字素養與技能，更好使用“數字農具”。通過發展直播帶貨，舉行農產品線上展覽，實現市場化電商銷售農產品，助力實現共同富裕。三是繁榮鄉村數字文化資源。通過以更大力度建設覆蓋鄉村網絡基礎設施，完善基層公共數字文化設施、智慧圖書館、廣播電視村村通、鄉村電影放映、鄉村公共文化服務智慧一體機工程。四是強化數字鄉村文化產品供給。通過網絡短視頻、遊戲、數字繪畫等數字技術手段生產和傳播鄉村傳統文化，實現傳統文化與數字媒體傳播的相互交融。



堅持群眾路線，挖掘群眾中蘊藏的治理智慧。堅持和發展好新時代“楓橋經驗”，就要始終堅持全心全意為人民服務的宗旨，堅持和發揚專門工作與群眾路線相結合的優良傳統，始終將群眾的需求和利益放在首位。通過廣泛調查研究和深入瞭解認識群眾的真實需求，關注人民群眾的實際問題，解決人民群眾的急難愁盼，真正做到察民情、集民智、聚民心。首先，始終堅持問題導向，主動適應社會主要矛盾的變化，及早發現和糾正苗頭性、傾向性問題，防止問題的滋生和惡化，有效預防和化解潛在的風險和問題。其次，堅持法治思維，堅持創新糾紛調解法治化，善於運用法治思維和法治方式解決涉及群眾切身利益的矛盾和問題，在實體、程序、時效上充分體現依法保護人民權益的要求。再次，創新群眾工作方法，推廣情理處理、舉例處理、扶正處理、間接處理、果斷處理等化解矛盾糾紛工作機制，準確把握群眾急難愁盼核心問題，實現矛盾及時就地化解。

