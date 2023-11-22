以“四化”轉型推動新型工業化發展

中評社北京11月22日電／習近平總書記指出，中國夢具體到工業戰線就是加快推進新型工業化。黨的二十大報告指出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，支持專精特新企業發展，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。廣州為貫徹落實“堅持產業第一、製造業立市”的戰略部署，以數字化轉型、網絡化協同、智能化改造、綠色化提升為路徑，以實現新型工業化為目標，結合標杆試點示範項目打造、典型場景建設、示範園區建設和平台服務商孵化等，推動製造業企業加快向“四化”轉型發展。



製造業“四化”轉型的邏輯機理



面對新形勢和新變化，新一輪科技革命引發的“綠色智能”產業變革為供給側結構性改革和經濟增長的新舊動能轉換創造了全新的發展機遇。數字化轉型整體推動製造業向網絡化、智能化和綠色化發展，不僅在宏觀層面能促進產業轉型升級，提高製造業的發展質量和效益，而且在微觀層面上提升了物流、資金流和信息流的配置效率，在減少資源消耗的同時增加產品附加值。



推動傳統製造向個性化定制化轉變。在物聯網時代，不僅消費者對產品的品質和功能提出更高的要求，而且數字經濟的發展也推動了智能產品的實現。智能產品實現了數字信息與物理實體的有機融合，同時，製造業企業也可以通過追蹤智能產品的消費端數據來獲取顧客行為偏好和需求趨勢等信息，從而實現工業產品設計與顧客個性化需求的實時精準對接。



推動傳統製造向智能製造轉變。傳統生產製造與管理過程難以實時獲取產品製造過程中的工藝、質量、庫存、進度等數據，而智能製造可將物聯網技術深度融合到產品製造的各個環節，實現無人操作、精益生產與管理，使得生產更及時精準，管理的動態性和敏捷性大幅提升。



推動傳統產品向智能服務轉變。通過數字化過程提升傳統工業產品的智能性和可控性，實現產品實時狀態的監控與追蹤。智能服務不僅能夠提供遠程故障診斷和在線技術服務，還能夠通過識別其自身的狀態變化和監測外界環境，實時進行數據采集、傳輸和互動反饋，有效提高企業智能服務的效率和準確性。



廣州推動製造業“四化”轉型的優勢



政策引領作用突出，提供強勁動力。廣州出台了一系列推進數字化轉型、深化製造業與互聯網融合、加快智能製造發展的指導性政策和文件。在印發《廣州市培育“四化”賦能平台推動製造業高質量發展行動方案》之前，已先後發布《廣州市加快推進數字新基建發展三年行動計劃》《廣州市深化工業互聯網賦能 改造提升五大傳統特色產業集群的若干措施》等數字化轉型政策，為推動製造業“四化”轉型持續加力提效、注入強勁動能。



數字基礎設施完善，奠定堅實底座。廣州是首批開展“國家下一代互聯網示範城市建設”的城市之一，也是全國第三大“互聯網產業”城市。在信息基礎設施建設方面，全市光纖接入端口超千萬，5G基站建設數量位居全省第一，國家超級計算廣州中心是全球用戶數量最多、利用率最高、應用範圍最廣的超算中心之一，工業互聯網標識解析國家頂級節點規模居全國前列，為製造業“四化”轉型創造良好條件。



產業發展根基堅實，創造實踐場景。2022年，廣州實現規模以上工業總產值2.3萬億元，工業增加值占GDP比重達24.1%,連續兩年企穩回升。製造業結構豐富多元，形成“萬千百”規模化產業鏈群梯隊，其中既包括箱包皮具、美妝日化、紡織服裝等傳統製造領域，也包括智能網聯與新能源汽車、軟件和信創、生物醫藥、高端裝備等高新技術產業，一眾產業為製造業“四化”轉型創造了豐富的應用前景。

