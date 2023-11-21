麥當勞增資中國市場有何深意？

中評社香港11月21日電／日前，麥當勞全球宣佈將增資中國市場，引起市場普遍關注。此次麥當勞全球增資中國市場到底有何深意？



11月20日，麥當勞全球與凱雷投資集團宣佈，麥當勞全球同意收購凱雷在麥當勞中國內地、香港及澳門戰略合作公司中持有的少數股權。交易完成後，麥當勞全球對於麥當勞中國的持股比例將由20%增加到48%，而中信聯合體將繼續以52%的股份保持控股地位。



麥當勞全球並未披露此次交易的金額。據悉，上述交易有待相關監管機構批准，預計將於2024年第一季度完成。



新華社報導，談及此次股權收購，麥當勞全球總裁兼首席執行官克里斯·坎普欽斯基表示：“我們相信，現在是簡化股權結構的最佳時機，中國日益增長的消費需求給我們帶來巨大的機遇，中國是麥當勞全球增長最快的市場，其長期發展的潛力將讓我們不斷受益。”



“增長最快”並非客氣話。記者瞭解到，目前中國已成為麥當勞全球的第二大市場，餐廳數量超過5500家，較2017年翻了一番。



麥當勞近期發佈的業績顯示，今年第三季度，麥當勞的經營收入和淨利潤同比分別增長14%和17%。麥當勞全球同店銷售額增長8.8%，而包括中國在內的國際發展特許市場的同店銷售額則保持了兩位數的增長，達到了10.5%。



麥當勞在中國蓬勃發展的背後，是中國經濟長期向好，以及堅定不移推進高水平對外開放。



時間回溯到2017年1月，當時中信集團旗下中信股份、中信資本兩家公司組成的中信聯合體，與美國凱雷投資集團一道，和麥當勞達成戰略合作並成立新公司，以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。交易完成後，中信聯合體持有共52%的控股權，

凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。



從此，麥當勞中國大舉推進本土化進程。過去幾年，麥當勞在中國的店面不斷增加，開設新餐廳的速度從2017年每年約250家逐步提升至2022年每年約500家，50%的門店坐落於三四線城市。2019年9月以來，麥當勞中國實現了超過30%的系統銷售增長。



除了店面不斷增加，麥當勞中國還于2020年在南京設立了首個IT戰略研發中心，並在2023年宣佈追加投資，為麥當勞中國提供更多本土化的信息系統綜合解決方案。通過各方緊密合作，麥當勞中國業務高速發展，數字化營銷和數字化運營的能力不斷革新。