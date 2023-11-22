萬億元國債要用在刀刃上

中評社北京11月22日電／近期，中央決定增發1萬億元國債，用於支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力。習近平總書記在北京河北考察災後恢復重建工作時強調，各級黨委和政府、各有關部門要堅持求真務實、科學規劃、合理布局，把資金用到刀刃上，高質量推進項目建設，把各項工程建設成為民心工程、優質工程、廉潔工程。



今年，我國多地遭遇暴雨、洪澇、台風等災害，部分地區受災嚴重、損失較大，地方災後恢復重建任務較重。同時，災情也暴露出我國在防汛防洪和救災應急等基礎設施項目建設方面，仍存在較多短板弱項。增發1萬億元國債，既瞄准眼前災後重建的緊急任務，又著眼長遠補短板、強弱項，提升防災減災救災能力。如此下大功夫、花大本錢，是踐行以人民為中心的發展思想的重要舉措，也是深謀遠慮之舉。



這次增發國債，有兩個突出特點，一是資金規模大，1萬億元規模在財政支出上是“大手筆”，力度很大。二是資金用途重要，用於災後恢復重建、骨幹防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、重點自然災害綜合防治體系建設工程等。關係國計民生的資金使用絲毫馬虎不得，必須確保安全、規範、高效。



做好資金分配，盡快形成實物工作量。要明確具體支持範圍和支持內容，按照“資金跟著項目走”的原則，細化國債項目的預算安排。推動增發國債平穩順利發行，加強資金管理，及時撥付資金，盡快將資金落實到對應項目。同時，做好項目準備，確保國債資金到位後，能夠快速精準支持具體項目。



用好直達機制，實施全流程跟蹤管理。按照安排，國債轉移支付資金全部納入財政直達資金範圍，全部導入直達資金監控系統。在直達機制中，確保資金下達與資金監管同步“一竿子插到底”，既全面提高資金下達、到位的效率，又強化資金分配使用的規範性和有效性。實施全流程跟蹤監控，及時發現和處置可能影響資金使用效益的問題。



加強績效管理，提高資金使用效益。要管好用好每一筆資金，確保將資金用出實效，真正有效提升抵禦自然災害能力、更好保障人民群眾生命財產安全。全過程實施績效管理，嚴格設定績效目標，加強跟蹤問效，對資金使用效益不高的項目，及時調整使用方案，避免造成資金浪費，做到花錢要問效，無效要問責。



嚴格資金監管，嚴查違法違規行為。國債資金事關人民群眾切實利益，分配使用涉及多個部門、多個環節，相關部門要密切配合、齊抓共管，組織建立常態化監管機制，盯緊盯牢國債資金使用，確保資金按規定用途使用，對擠占挪用、騙取套取資金等行為，從嚴從重查處。



大澇大災之後，務必大建大治。隨著萬億元國債發揮效用和其他政策措施落實到位，受災地區人民群眾家園一定會建設得更加美好，我國防災減災救災屏障也會更加堅實安全。



來源：經濟日報 作者：金觀平

