李家超：陳茂波出席APEC會議發揮價值

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日上午召開記者會，他表示，這次委派財政司司長代自己出席APEC會議，財政司司長亦發揮了很大的正面價值，全面介紹香港優勢和機遇給予他接觸的人士，又增大了朋友圈，並加強了區域合作、經貿合作等不同方面的信息。



李家超稱，在APEC會議方面，中國與美國的領導人開會討論了不同的問題，亦有良好的會面過程，相信這對全世界來說都是一個很鼓舞的信息。對於香港來說，當然是一個更加鼓舞的信息，因為香港一直支持APEC的原意和目的，即經濟發展，互相推進不同的開放措施，令經濟可以讓不同地區的人民受惠。看到這個正面發展，當然政府會做所有工作，希望朝著這個正面發展，而真真正正會有一些措施落實或成果。無論如何，貿易是要雙方面的，任何推廣工作或交流都要雙方面的。



李家超說，這次委派了財政司司長代我出席APEC會議，財政司司長亦發揮了很大的正面價值，全面介紹香港優勢和機遇給予他接觸的人士，又增大了朋友圈，並加強了區域合作、經貿合作等不同方面的信息。特區政府與中央政府的溝通是暢順的，在這方面非常感謝中央政府在特區管治方面很重視自己的一些看法。每年，自己都會向中央，向主席、總理述職，所以溝通的方法是方方面面的。亦很感謝財政司司長反映了香港一些實際情況讓主席知道，亦知道主席非常關心香港。