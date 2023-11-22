中評社北京11月22日電／1分鐘，量子計算原型機“九章”可完成經典超級計算機1億年才能完成的任務，北斗衛星導航系統被200多個國家和地區的用戶訪問超過7000萬次……當前，我國戰略性新興產業不斷壯大，未來產業加快布局，新技術、新產業對高質量發展的牽引帶動效應更加突出。



全球正在經歷一場更大範圍、更深層次的科技革命和產業變革。人工智能、量子信息、合成生物學等前沿成果、技術突破正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。推動高質量發展，迫切需要整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。



新質生產力涉及領域新、技術含量高，必須依靠創新驅動。新質生產力的提出，意味著我們要擺脫以往依靠大量資源投入的經濟增長方式，以科技創新驅動產業變革，提高全要素生產率，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，增強發展新動能；也意味著我們要掌握更多關鍵核心技術、原創性顛覆性技術。



實現高質量發展是中國式現代化的本質要求之一。實現中國式現代化、掌握發展的主動權，迫切需要掌握更多關鍵核心技術、原創性顛覆性技術，培育壯大戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。這是我國把握新一輪科技革命機遇、建設現代化產業體系，進而掌握未來發展主動權、全面塑造發展新優勢的關鍵之舉。



加快形成新質生產力，關鍵在培育形成新產業。轉變發展方式、突破發展瓶頸制約、做強做優實體經濟，迫切需要以新質生產力帶動產業轉型升級。近年來，我國在新能源、新材料、先進製造、電子信息、生物醫藥等產業領域取得重要進展，對經濟社會發展的引領帶動作用日益彰顯。同時，以類腦智能、量子信息、基因技術、深海空天開發為代表的未來產業，也正在實現技術與產業的深度融合，有望成長為未來的新興產業。



加快形成新質生產力，要以科技創新為引領。越是前沿產業，越是需要高科技來支撐。要緊緊圍繞實現高水平科技自立自強的要求，集聚力量進行原創性引領性攻關，加快打造國家戰略科技力量，強化企業在技術創新、成果轉化、產業孵化等方面的主體地位，鼓勵企業在基礎研究和應用基礎研究領域發揮更大的作用。要完善從基礎研究、技術應用到工程化、產業化的創新鏈條，推進產學研用深度融合，促進科技成果向現實生產力轉化。同時，也要切實保護產權和知識產權，優化科技創新的法律政策和文化環境，形成全社會支持創新、參與創新、推動創新的良好氛圍。



新時代新征程上必須深刻認識創新在我國現代化建設全局中的核心地位。激發創新主體活力，培育新興產業競爭力，搶占未來產業制高點，加快形成新質生產力，必將為高質量發展提供堅實支撐。



來源：人民日報 作者：海生