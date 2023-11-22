中評社北京11月22日電／首屆全國大豆產業博覽會日前開幕，現場見證大豆購銷項目簽約，意向交易量196萬噸，交易額92億元。會上發布大豆“三圖一樹”，引發社會關注和業內期待。



毋庸諱言，大豆是我國主要農產品的最大短板所在，進口量最大、自給率最低。2015年我國大豆種植面積約0.98億畝，為近年最低；2020年大豆進口量超過1億噸，為歷年最高；2021年自給率僅為15%。大豆問題成為中央關切。2022年中央一號文件提出，大力實施大豆和油料產能提升工程；2023年中央一號文件提出，加力擴種大豆油料。



今年大豆生產形勢好於去年。針對農民種豆比較效益低的問題，國家春播前出台了被稱為“豆十條”的一攬子支持政策。農情調度顯示，大豆面積穩中有增，連續兩年穩定在1.5億畝以上。有關部門預計今年大豆單產增、品質好。這是加力擴種大豆油料的碩果，我國大豆保障能力再添砝碼。



眼下大豆市場也好於去年。今年以來，經濟加快恢復，餐飲、旅遊等市場回暖，拉動農產品消費向好。四季度傳統大豆製品消費進入旺季，蛋白和壓榨加工景氣程度都在提升，預計大豆消費將明顯好於去年。大豆量增質優、消費持續向好，價格走勢有望以穩為主或穩中偏強，市場預期在改善。



但也要清醒看到，大豆產業的部分弱項並沒有得到根本性改變。此前多年，國產大豆遭受著價格風險、極端天氣和成本攀升等多重衝擊，保障豆農基本收益異常艱難。這兩年在政策拉動下，面積和單產都有所增加。基於農業生產特性和產業發展特點，推進大豆產能提升不可能一蹴而就。如何繼續調動農民種豆積極性？怎樣把豐收的大豆賣得更好？這些都要久久為功。



產能不足是大豆問題的要害，但其原因卻在其他環節；提高產能是大豆產業的首要任務，其解決也離不開其他問題的解決。相較於三大主糧，大豆有“三高三低”，即生產成本高、市場化程度高、國際影響程度高，單產水平低、政策支持力度低、比較效益低。圍繞大豆的各種產業問題交織纏繞、互為因果，破解起來自然不能頭痛醫頭。大豆全產業鏈是個整體，生產、加工、收儲、消費等必須協同。此次發布的“三圖一樹”，即生產區域布局圖、單產提升模式圖、消費引導圖和精深加工產品樹，正是全產業鏈思路的體現。



先要種得好。我國大豆單產僅為美國和巴西的六成，出油率也低於進口大豆。如果能補齊短板，那麼競爭優勢就會重塑，農民也將更有積極性。這需要高油、高蛋白、耐密等優質大豆品種，離不開科研攻關，同時也要讓專家的產量變為農民的產量，並盡量控制成本。東北地區在探索糧豆輪作，其他地區在探索復合種植。開發閑置土地資源也是有效途徑，然而在鹽碱地種大豆也需要探索適宜品種。可見，擴面積、提單產的背後是提升品質、改良品種。



也要賣得好。農民種多種少要算效益，種前要有預期，收後要能變現。現實中，不同糧食作物的畝均收益存在差距。有的農戶擔心，大豆補貼力度雖然較大，但價格波動也大。因此，各地不能只盯著完成擴種，還要穩定收益和促進銷售。宏觀層面要保持大豆補貼政策的穩定性和連續性，平衡好大豆和競爭性作物的比較收益。同時，加大金融信貸支持力度，擴大大豆完全成本保險和種植收入保險覆蓋面，為農民吃下定心丸。



還要加工好。我國大豆產銷分離，種植集中在東北主產區，加工大多在東部沿海和長江流域。產銷運距長、含油率偏低、交易成本高，這些都影響壓榨企業收購國產大豆的積極性。要引導大型加工企業在東北主產區擴大投資，深化主產市縣與龍頭企業的合作，解決產區銷區錯位問題。國產大豆的優勢在蛋白，主渠道在食用。要引導企業開發新型大豆食品和高附加值深加工產品，拓展國產大豆加工的增量空間。



提高大豆產能固然很難，但正確而有意義的事，即使艱難也要去做；愈艱難，就愈要做。唯其如此，才能逐步形成國產大豆產業健康發展良性循環。



來源：經濟日報 作者：喬金亮

