侯提重看民調　柯：明天早上開記者會處理

民眾黨2024大選參選人柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024參選人侯友宜21日下午提出4位專家重新檢視９份民調。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲晚間回應，明天早上我們會開記者會來處理。但他也指出，如果統計專家都看過，科學就是科學，哪有可能再多盧2次就變得不一樣？



藍白整合比民調，最終在雙方對“誤差範圍”上認知差異，導致民眾黨認為結果3比3平手，而國民黨認為結果為5比1“侯柯”勝，雙方僵持不下，藍白整合瀕臨破局。民眾黨21日表達，沒有“侯柯配”選項，只剩“柯侯配”。國民黨2024參選人侯友宜則在21日下午4點召開記者會，請柯文哲派2位專家學者.國民黨及馬英九也派一位學者.總計４位學者.公開直播評論9份民調。



柯文哲21日下午出席新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”參選人李有宜競選總部成立大會。



柯文哲會前受訪表示，明天早上我們會開記者會來處理，如果統計專家都看過，科學就是科學，哪有可能再多盧2次就變得不一樣？他也不曉得侯友誼的用意，能夠在野整合當然是盡量整合，我們也是釋出善意來處理。難道上一次不行，這一次就變得行嗎？



媒體追問為何打電話給侯友宜？柯文哲說，因為侯友宜這幾天透過不同管道，一直要跟我見面，登記也要登記了，所以他才打給侯，問看看有什麼樣的看法。可以整合就整合，從民調統計數字上看，他的目的是組成最強的勝選隊伍，老實講，“賴蕭配”也不是三腳貓，看起來也是滿強大的，要勝選就要用最強的組合去打，國民黨在選舉的戰略上，不像民進黨那麼靈活。