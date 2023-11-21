柯文哲曝太多人打電話來促合　已接到不敢接

民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨21日上午表達，沒有“侯柯配”，只剩“柯侯配”的選項。民眾黨主席、2024參選人柯文哲21日晚間面對媒體多次詢問，都不願正面表態。他兩度表示，從民調數字上來看，要合作的目的是組成最強的勝選團隊，這是他的態度。



媒體追問，有人建議繼續與侯友宜談嗎？柯文哲也說，現在太多人打電話給他了，他已經接到不敢接電話，只好把手機交給助理，很多國民黨、商界人士都有打電話來，他的壓力太大了，親朋好友什麼都有。



至於是否確定派民調專家審視9份民調？柯文哲說，有必要的話，稍安勿躁，國民黨2024參選人侯友宜下午突然開記者會丟這個意見，我們也要回去找統計專家準備、準備，反正明天早上會開記者會回應。至於有3份民調剔除，一定是不符合統計取樣的標準，這還是有科學基礎，是就是、不是就不是。



藍白整合比民調，最終在雙方對“誤差範圍”上認知差異，導致民眾黨認為結果3比3平手，而國民黨認為結果為5比1“侯柯”勝，雙方僵持不下，藍白整合瀕臨破局。民眾黨21日表達，沒有“侯柯配”選項，只剩“柯侯配”。國民黨2024參選人侯友宜則在21日下午4點召開記者會，表示柯有打電話給他，他請柯文哲派2位專家學者，國民黨及馬英九也派一位學者，總計4位學者，公開直播評論9份民調。



柯文哲21日下午出席新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”參選人李有宜競選總部成立大會，民眾黨秘書長周台初也陪同，並到蘆洲忠義廟參拜，忠義廟副主委陳建和等人親自迎接，廟埕廣場也聚集約200多位民眾來一睹柯文哲風采，柯一到場就迎來民眾歡呼、鼓掌。



柯文哲會前受訪時，被問及15日協商當天，馬英九、國民黨主席朱立倫到底有沒有明確地說誤差範圍是正負3%？柯文哲回應，他是說統計誤差範圍就讓，就一句話，你到底要讓多少？他就明白講了，如果要讓6%侯柯配才會贏，大選還是被賴清德幹掉。



至於民眾黨前“立委”蔡壁如稱“柯文哲早已知道”，柯文哲說，他罵過蔡壁如了，蔡也沒有在場，不過蔡也有出來解釋了。