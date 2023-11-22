中評關注：賴清德登記後直奔台中　有危機感

賴清德赴台中替民進黨“立委”選將造勢。（中評社 資料照） 中評社台中11月22日電（記者 方敬為）民進黨主席賴清德21日正式登記成為2024大選候選人，第一個選舉造勢行程到台中市替8位綠營“立委”選將登記參選聯合造勢。觀察賴舉措，除了是爭取中台灣最大票倉，也防守綠委席次。台中市在“中霸天”國民黨市長盧秀燕的領軍下，促“立委”選舉藍白合，盧近日頻對民進黨政府叫陣，使得綠營在台中“立委”席次出現鬆動危機，賴出手回防意味濃。



賴清德21日與駐美代表蕭美琴正式登記為2024正副手搭檔候選人後，下午即赴台中市與民進黨區域“立委”選將聯合造勢，包括台中市第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第五選區莊競程、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠。眾人齊呼“台中紅不讓，8席全壘打！”，並擺出棒球打擊手揮棒姿勢，氣氛熱絡。



值得注意的是，賴清德正式登記參選後，第一個造勢活動選擇到台中替8位綠營“立委”選將登記參選聯合造勢，這也是賴繼新北市之後，第二場替區域“立委”參選人聯合登記站台，這當中也透露出選戰策略考量。由於新北市是全台人口第一大都，同時也是國民黨大選參選人侯友宜的根據地，賴清德直搗藍營票倉，拉拔綠營小雞；台中市則是全台人口第二大都，又是中台灣最大票倉，賴清德當然也得優先把握。



除此之外，賴清德親自到台中固票，還有防守綠委席次的用意，當天上午台中市長盧秀燕與國民黨主席朱立倫共同率台中市藍白“立委”選將聯合登記參選造勢，以行動確立台中市“立委”選舉藍白合作意向，相關效應來勢洶洶，讓綠營選將壓力不小。



目前台中市8席區域“立委”綠營占6席，政壇普遍認為，民進黨明年要頂住席次並不輕鬆。因為現況大環境對民進黨不利，對手陣營這次又有去年高票連任，無選舉包袱的“中霸天”盧秀燕督軍，盧近日公開批判民進黨政府看顏色施政，阻礙大台中建設，讓綠營上下齊跳腳，加上台中藍白整合順暢無礙，使得綠營在台中“立委”席次出現鬆動危機。賴清德正式登記後奔赴台中替綠營小雞站台，對壘盧秀燕，其來有自。

