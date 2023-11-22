中評鏡頭：選將登記參選　出奇招搏版面

羅廷瑋登記參選搬出超大充氣人偶分身，相當吸睛。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月22日電（記者 方敬為）2024大選及“立委”選舉20至24日受理候選人登記，選將為了搏版面，奇招盡出，台中市中國國民黨與台灣民眾黨選將21日聯合登記參選，有參選人搬出超大充氣分身，有選將出動自行車隊造勢，還有人集結人馬組成宣傳氣球大軍，現場爭奇鬥艷。



台中市國民黨與民眾黨9位區域“立委”及原住民“立委”參選人21日聯合登記造勢，包括民眾黨籍第一選區蔡壁如、國民黨籍第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣、原住民選區黃仁等，藍白小雞“8＋1”全員到齊，在國民黨台中市長盧秀燕的帶領下齊呼“台中8＋1，建設衝第一！”營造藍白團結氣勢。



藍白選將也各出奇招搏版面，羅廷瑋搬出充氣人偶分身，身揹約一層樓高的充氣人偶，由本尊操控分身向支持者招手，在群眾之中鶴立雞群，非常顯眼，成為媒體焦點。廖偉翔則衝動自行車隊造勢，主打環保議題，以騎乘自行車的方式來到台中市選委會登記參選，沿途向支持者打招呼，創造陽光運動的形象。



蔡壁如動員競選團隊組成宣傳氣球大軍，數十人身揹氣球造勢型看板文宣，在會場穿梭，積極爭取選民支持。原住民“立委”選將黃仁則邀請族人穿著原民傳統服飾助陣，展現原民文化，也別具特色。

