郭台銘有推薦不分區人選？柯文哲秒回沒有

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲在19日、20日15小時內兩度密會鴻海創辦人郭台銘，外界猜測柯、郭合作迫在眉睫。柯文哲21日晚間回應，在野整合當然是盡量整合，而且跟郭講話滿有趣的。媒體問及，民眾黨不分區“立委”名單有郭推薦人選嗎？柯一聽火速回應，沒有。



媒體也問及，不分區“立委”名單有台北市前副市長黃珊珊、前時代力量“立委”黃國昌，黨內有沒有討論可能搶攻“立法院長”？柯文哲詫異反問，“立法院長”？我們有辦法搶“立法院長”？他接著笑說，我們又不是第一大黨，數學再怎麼算也不會算出這種結果。



柯文哲19日晚上7點左右、20日上午10點左右，15小時內兩度直奔郭台銘位於台北市信義區的住家密會，洽談大選合作相關事宜。台媒報導，郭台銘近日沒有公開行程，內部核心幕僚會議，勸郭“華麗轉身”退場的幕僚不在少數，研判郭傾向不登記的機率越來越大，若郭下定決心退場，也不無可能直接“裸退”，並發聲明公開支持柯。



台媒報導，柯文哲21日中午拍板民眾黨不分區“立委”名單，包括柯競辦總幹事黃珊珊及黃國昌“雙黃”打頭陣，分列男生、女生組的第一名，有望進入“前2年首輪安全名單”的人選，女生組依序是黃珊珊、獨派色彩濃厚的前陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、越南籍新住民的台灣新住民黨黨主席麥玉珍，以及花蓮縣藥師公會林憶君，男生組則依序是黃國昌、戰國策傳播集團董事長及壯世代教科文協會理事長吳春城、前北市議員林國成、政論節目主持人張啟楷。柯文哲也將於22日下午召開記者會正式公佈。



柯文哲21日下午出席新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”參選人李有宜競選總部成立大會，民眾黨秘書長周台竹也陪同，並到蘆洲忠義廟參拜，忠義廟副主委陳建和等人親自迎接，廟埕廣場也聚集約200多位民眾來一睹柯文哲風采，柯一到場就迎來民眾歡呼、鼓掌。



柯文哲會前受訪，被問及近期密集密會郭台銘，是否談了什麼才會打電話給中國國民黨2024參選人侯友宜？柯否認道，沒有啦，郭不管怎麼樣還是一個大企業家，郭還是熱愛“中華民國”，他的態度是，在野要整合應該要全部整合，不要一開始就把誰排除在外，所以在可能的範圍內，我們當然盡量讓在野可以整合。