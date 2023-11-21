蔡英文發文推薦蕭美琴　看出好交情

蔡英文力薦賴蕭配，對蕭美琴諸多肯定。（取自蔡英文臉書） 中評社台北11月21日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天與副手蕭美琴到“中選會”登記。蔡英文晚間也在臉書發文指出，賴蕭是台灣最好的選擇。她力薦蕭美琴是為“國家”奮戰的拚勁堅定不移；同時，處理國際事務的身手靈巧、穩健、敏捷，不只一步步推進台美關係，為“國家”爭取最大利益，更讓全世界許多理念相近的國家支持台灣。



蔡英文臉書對於蕭美琴有深刻描寫。



她指出，2010年，蕭美琴義無反顧投入花蓮“立委”補選後，就留在花蓮耕耘。有一次的花蓮行程，當她要離開趕往其他縣市時，從後照鏡中，看著蕭一個人待在原地，向她揮手道別，這是她永遠忘不了的一幕。



蔡英文說，當時，雖然心中有許多的不捨，但也讓她對美琴更有信心。這就是蕭美琴，越是艱困的地方，越有勇氣和決心。蕭一蹲點就是十年，和花蓮的土地一起呼吸。曾經翻轉了艱困選區，卻也歷經了選舉挫折，但是蕭走遍大街小巷的努力身影，依然讓許多花蓮人印象深刻。



她表示，2020年敗選後，美琴並沒有太多時間休息，蕭再一次身負重任前往美國，在第一線拚戰三年四個月。特別是，在這幾年複雜多變的國際局勢中，她如同自己口中的“戰貓”一樣，為“國家”奮戰的拚勁堅定不移；同時，處理國際事務的身手靈巧、穩健、敏捷，不只一步步推進台美關係，為“國家”爭取最大利益，更讓全世界許多理念相近的國家支持台灣。



蔡英文說，這就是蕭美琴，愈艱難的地方，蕭愈前行，總是在第一線為台灣“撩落去”。“她在記者會上說，謝謝我的鼓勵和祝福，反而是我要謝謝美琴，為了台灣，哪裡需要蕭美琴，蕭美琴就在哪裡。”

