卡塔爾：以色列與哈馬斯的停戰談判已接近尾聲

中評社香港11月21日電／卡塔爾外交部發言人馬吉德•安薩里表示，以色列與哈馬斯的停戰談判已接近尾聲，晚些時候將獲悉談判的具體情況。



衛星通訊社消息，安薩里指出：“談判已接近尾聲，但是在達成最終談判前我們還無法提供任何詳情。”



執政加沙地帶的哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾•哈尼亞此前提出過討論條件的進程問題，卡塔爾是談判進程的調停人。



根據《華盛頓郵報》的資料顯示，這裡指的是在飛地內停火五天作為釋放人質的交換條件。



10月7日早上，加沙地帶向以色列發射了3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的巴勒斯坦“伊斯蘭抵抗運動”（哈馬斯）宣佈對以色列發動了“阿克薩洪水”行動。以色列國防軍隨即宣佈對哈馬斯發動“鐵劍”行動，以總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特9日稱已下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣佈也已切斷對加沙地帶的供水。



根據官方數據，巴以衝突升級以來，以色列境內超過1300人喪生，加沙地帶1.3萬多人喪生，上萬名巴勒斯坦人和以色列人受傷。



俄羅斯外長拉夫羅夫此前表示，應立即停止巴以之間的流血衝突，他呼籲雙方停火止戰。拉夫羅夫還表示，解決巴勒斯坦問題的出路在於落實以聯合國安理會決議為基礎的“兩國方案”。