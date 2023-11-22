藍白破局侯能贏？游淑慧：有韓得票率就有救

國民黨台北市“立委”參選人、台北市議員游淑慧接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月22日電（記者 張嘉文）11月24日本周五是大選登記最後期限，藍白整合仍舊卡關，有破局可能。對此，中國國民黨台北市“立委”參選人、台北市議員游淑慧接受中評社訪問時表示，假使藍白破局，國民黨侯友宜如何凝聚所有藍營基本盤，達到韓國瑜2020大選得票552萬，得票率38.61%門檻，就會是獲勝的關鍵。



2020大選，民進黨蔡英文以817萬票當選，得票率57.13%；國民黨韓國瑜552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜60萬票，得票率4.26%。ﻩ



游淑慧強調，如果是藍綠白三足鼎立狀況下，民眾黨柯文哲勢必會大量吸走民進黨賴清德的年輕票，加上民進黨八年執政不力的包袱，如讓綠營支持者投票意願不高，雙重削減了賴的可能得票，而藍營基本盤催到最極大化，再拓展一些中間選票，真的不能說侯友宜沒有獲勝的機會。



藍白合卡關，21日傳出台灣民眾黨2024大選參選人柯文哲22日將由競辦代表領表，似想展現參選態勢，侯友宜則為“藍白合”最後一哩路出招，他22日召開記者會表示，希望指派專家重新檢視9份民調。為等柯文哲回應，國民黨21日傍晚發布通知表示，原預定22日舉行的中常會，延後召開。藍白整合尚存有成功的希望。



游淑慧接受中評社訪問時表示，目前情勢最糟的是，原本藍白有共識，合則兩利，不合也不要兩敗俱傷，但現在的過程搞得雙方支持者都很憤怒，這個操作顯然是失敗的，應該是買賣不成仁義在，談的過程，如果雙邊感受到支持者似乎沒那麼支持，那就各選各的，大家和和氣氣的選一次。



游淑慧說，不要一下子說要合，然後簽了協議以後，又說被國民黨欺負，被國民黨騙，搞的白營支持者很憤怒，藍營支持者也認為莫名其妙，哪裡有騙柯文哲？就讓藍白支持者變成怒眼相對，對立氛圍持續升高，這是這次藍白合作過程最不划算的地方。