鄭正鈐：藍白未把話說死　結局會充滿驚奇

國民黨新竹市“立委”鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024參選人侯友宜昨天下午罕見主動召開記者會喊話，希望重新檢視9份民調，輸的就當副手，讓原本看似瀕臨破局的藍白合在最後關頭又出現重大轉機。對此，國民黨“立委”鄭正鈐接受中評社訪問認為，藍白合的發展確實峰迴路轉，但兩黨主席至今仍未把話給說死，國民黨還是不斷在堆疊善意，希望藍白兩黨最後還是能夠順應民意一起合作，而他也相信藍白合的結局會充滿驚奇。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年代表國民黨競選新竹市“立委”以9.5萬多票（36.96%）當選第10屆“立委”。



鄭正鈐表示，藍白合的發展到目前為止確實是峰迴路轉、扣人心弦，但其實目前藍白兩黨的主席也都還沒有把話給說死，國民黨還是不斷地持續在堆疊善意，希望能夠真正的順應超過六成絕大多數的主流民意，下架民進黨，完成政黨輪替。



鄭正鈐指出，就像台灣民眾黨主席柯文哲常講的，台灣是一個充滿奇蹟的地方，而他也相信在11月24日登記截止日前，藍白合的結局也會充滿驚奇，希望這一次能夠真正實現藍白合作，讓聯合政府在2024年能夠落實實踐，也讓台灣進入第三波的民主改革。



國民黨與民眾黨原本就有不同的基因，鄭正鈐認為，所以當藍白兩黨在談合作的時候，存在差異也是很正常的事，但面對集權粗暴與荒誕的民進黨，藍白兩黨衹有合作，才能扭轉被各個擊破與碾壓的厄運，而合作必須建立在雙贏的基礎上，他相信藍白合不是侯友宜與柯文哲兩人的淘汰賽，而是藍白兩黨共組聯隊的團體賽，唯有藍白合才能扭轉民進黨要將台灣推向戰爭邊緣的厄運。