廖達琪：藍白若破局　侯韓配可防柯操作棄保

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電（記者 楊騰凱）針對2024大選藍白合議題，中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪向中評社表示，民進黨賴清德得票率一定突破四成，可是就算藍白不合作，靠棄保操作還是有機會勝出。至於棄誰保誰？要看中國國民黨2024參選人侯友宜找誰當副手，假設是前高雄市長韓國瑜，棄侯的氣氛就不不容易上升。



廖達琪表示，雖然韓已名列國民黨不分區第一名，但就他瞭解，國民黨內還是很多人在促成“侯韓配”，但能否成功還不知道。



假設柯文哲最後走自己的路，那麼他的考量是什麼？拒絕藍白合作獨立參選，真的可能突圍嗎？



廖達琪表示，目前看起來藍白可能各自走自己的路，台灣民眾黨柯文哲當然也是計算過，因為他如果獨立參選是可以一搏，因為柯文哲雖然與侯友宜僵持，但是民調上有微幅的領先，另外可能也有部分的藍營支持者，包括親藍的學界人士等等，都不乏有人勸國民黨組成“柯侯配”，因為在藍營的心裡面，討厭的還是民進黨，相形之下希望民進黨下架的期待，高過於對柯文哲的不滿。對藍營來說，民進黨是最討厭的，柯文哲還其次。



廖達琪指出，侯友宜某種程度上又沒辦法凝聚所有的藍營支持者，因為他過去的路線以及選舉時表現太低調，而且他知道有一些藍營群體認為，能夠這麼犀利批評民進黨的，大概衹有柯文哲能做到，柯文哲大概也都知道這些心聲，相信柯文哲有這方面的情報、資訊，而且柯文哲也看到自己的群體不容易隨著他當副手而移轉，我們看到年輕人一片哀嚎，投不下國民黨。



廖達琪表示，藍營內部因動搖而願意投給柯文哲的人存在著一些，加上柯文哲自己陣營的年輕朋友又不願意他委屈當副手，而且就他知道柯陣營內部例如競選總幹事黃珊珊這些主戰派，10月底就定調要選到底，而且他們面對鴻海創辦人郭台銘都有一套談判籌碼，這些早在他們的佈局之中，他們也計算，選到底未必對他們不利，因為過去畢竟有2022年新竹市長選舉的棄保經驗（民眾黨高虹安45%，國民黨林耕仁18%，民進黨沈慧虹35.68%）。