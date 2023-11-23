社評：多數國家都應支持巴以衝突和平解決

中評社北京11月23日電（評論員 喬新生）11月20日，中國中央政治局委員、外交部長在北京會見沙特阿拉伯外交大臣、約旦首相兼外交大臣、埃及外長、印度尼西亞外長、巴勒斯坦外長、伊斯蘭合作組織秘書長組成的阿拉伯伊斯蘭國家外交部長代表團成員，聽取阿拉伯和伊斯蘭國家在巴以衝突問題上的立場和看法，表明了中國希望盡快平息衝突、緩解人道主義危機、釋放被扣押人質、推動巴勒斯坦問題早日全面公正持久解決的中肯意見。



正如人們所看到的那樣，巴以衝突爆發之後，國際社會出現了兩種完全不同的聲音。一種是堅決支持以色列的自衛反擊行動。另一種聲音則支持巴勒斯坦事業。學術界在如何解決巴以衝突問題上，出現了不同的意見。不少觀點認為，此次中東地區爆發的激烈衝突，不是巴以衝突，而是巴勒斯坦哈馬斯組織與以色列的衝突。但是，也有些專家認為，當戰火燃燒到約旦河西岸地區，衝突已經不局限於巴勒斯坦加沙地帶。



與以往的中東戰爭完全不同。這場衝突具有以下幾個方面的特點：第一，阿拉伯世界出現了非常明顯的分化，絕大多數阿拉伯國家希望保持克制，通過和平談判解決衝突。卡塔爾扮演了居中調解者的角色。沙特阿拉伯作為阿拉伯國家中勢力最大的國家，繼續與以色列保持聯繫。這說明阿拉伯國家已經意識到，採取極端措施，無法從根本上解決巴以衝突問題。衹有承認現實，與以色列保持聯繫，才能找到解決問題的方法。但是，在中東阿拉伯國家，仍然存在不同的聲音。少數國家認為，對待以色列這樣的國家，不應該抱有任何希望。阿拉伯國家應當團結起來，共同抵禦外辱。阿拉伯世界的分裂，客觀上影響中東地區的局勢。土耳其、伊朗作為伊斯蘭國家，在巴以衝突問題上的表現令人矚目。這一方面是因為他們堅持集體對抗以色列。另一方面則是因為，歷史的糾葛和現實的仇恨，決定了他們在處理與以色列關係方面，希望採取激烈的行動。在阿拉伯伊斯蘭代表團中，沒有土耳其、伊朗國家外交官，從一個側面說明，中東阿拉伯國家已經意識到，如果採取極端措施，介入巴以衝突，那麼，中東地區的局勢將會變得更加危險。阿拉伯伊斯蘭國家在處理巴以衝突問題上希望借助於國際社會的力量，期望通過聯合國安理會找到解決問題的方案。



第二，這並不意味著阿拉伯和伊斯蘭世界在處理與以色列關係方面戰略發生了實質性的變化。歷次中東戰爭阿拉伯國家從來沒有取得勝利，以色列占領的土地越來越多。中東阿拉伯國家充分吸取教訓，一方面拒絕國家捲入中東戰爭，但是另一方面，中東阿拉伯國家從來沒有置身事外，而是採取特殊的方式，確保戰爭不會持續擴大。最典型的例子是，中東阿拉伯國家的非政府組織通過各種方式介入巴以衝突，無論是伊拉克的民兵組織，還是黎巴嫩的真主黨，都公開宣布加入巴以衝突。也門反政府武裝扣押了以色列在紅海的貨輪。所有這些都充分說明，巴以衝突實際上已經演變為一場中東戰爭。這場戰爭是代理人戰爭，與以往的戰爭形式有所不同，但是本質上都是中東戰爭。