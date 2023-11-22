台灣競爭力論壇扮關鍵角色　柯營強調未委託

藍白整合進入政黨協商。左起朱立倫、侯友宜、馬英九及柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北11月22日電／藍白合15日達成以檢視民調決定“侯柯配”或“柯侯配”，17日下午2點，“台灣競爭力論壇”發布民調前，5名學者上午11時許就先前往位於台玻大樓的柯文哲競選辦公室，與柯陣營人士召開“會前會”，會議中到底聊了什麼，不得而知。不過，柯陣營強調未委託任何機構做民調。



“中選會”從11月20日到24日受理“總統”、“副總統”候選人登記；“總統”候選人申請登記時，要繳納新台幣1500萬元保證金。



在馬英九見證下，侯友宜、柯文哲、朱立倫共同簽下6大共識，由三方民調專家檢視相關民調，來決定組合，不過，柯文哲事後卻反悔，還曾擔憂說，“這2天會不會出現一大堆奇奇怪怪民調”。



根據《中時新聞網》報導，3名專家17日漏夜召開民調專家會議，檢評本月7到17日的民調，會議一直開到隔天凌晨，有9份民調被納入討論，其中有3份因採用全市話、手機簡訊調查而被民眾黨代表要求剔除，最後暫時擱置。最後被採納的6份民調之一，其中一份就是“台灣競爭力論壇”17日壓線釋出的民調。



17日當天下午2點，台灣競爭力論壇總顧問彭錦鵬、文化大學政治系退休教授楊泰順、文化大學“國發所”特聘教授楊永明、台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥、台北大學公共行政暨政策學系教授紀俊臣，在台大校友會館公布最新2024大選民調。該份民調顯示，藍白合與賴蕭配對決，柯侯配46.01%、賴蕭配32.22%；侯柯配40.82%、賴蕭配35.86%。



而這份民調發布前，5名學者上午曾到柯辦，與柯文哲陣營重要幕僚交流，簽到表還寫著“民調發布會前會”，儘管柯陣營強調未委託任何機構做民調，但公布時機敏感。



柯文哲日前召開聯合政府政策討論座談會，彭錦鵬、曲兆祥才剛好以學者代表與會，一直與柯陣營保持友好，曲更曾在柯市府小“內閣”擔任公訓處長、研考會主委。



17日深夜決定藍白合的關鍵專家民調會議，因為雙方對民調誤差範圍的認知不同，在國民黨的計算下，侯對柯5比1大勝；但民眾黨認為，6份民調結果是3對3平手，而台灣競爭力論壇17日公布的民調剛好發揮了影響力。