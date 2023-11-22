郭正亮獻策　侯友宜問柯這句話藍白合就成了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／中國國民黨2024參選人侯友宜21日下午臨時召開記者會提議，今天雙方各派兩個學者專家，就9份民調討論，全程公開，贏的正，輸的副。對此，前“立委”郭正亮21日在政論節目表示，現在的解法衹有一種，就侯友宜跟柯文哲1對1，兩個人直接談，侯友宜就問柯文哲，你認為“如果我拜託你當副手，你需要哪些我配合？”衹有這樣才會成。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮21日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，因為這種談法就是回到當天的民調較真，然後把民眾黨排除的3個民調又再重新拿回來，那3個民調侯友宜應該非常清楚，都是他贏，那你想民眾黨會怎麼理解？



郭正亮坦言，“這時候我認為較真在民調裡面，還是會回到協議的第三點，又回到那邊去了，這樣怎麼會有結果？這時候一定要跳出民調還有6點協議的死循環，一定要跳出來，不然一定談不出結果”。



郭正亮說，事實上大家都在互相讓，第一天馬英九所組成的4人協定那天，事實上是正確的，那天就成了，可是因為要有一個過場，所以就必須要有一個民調，但就真的較真了，這較真就是“我是5比1，你是3比3”，就變成現在這個場面，你的爭執點就是那個民調，現在又要還原回去，連被拿掉的3份民調都要拿回來細究，到底誰贏？還要直播讓大家看到，這怎麼可能會有結果？這就是你又較真了。



郭正亮強調，現在的解法衹有一種，就侯友宜跟柯文哲1對1，兩個人直接談，侯友宜就問柯文哲，你認為“如果我拜託你當副手，你需要哪些我配合？”衹有這樣才會成，要談到這個程度，各方面都要談，真的現在不要回去談民調。