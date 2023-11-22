侯最後通牒？媒體人指柯若不派專家就是翻桌

媒體人黃揚明強調，民眾黨2024參選人柯文哲若不派專家，局面就是正式翻桌。（黃揚明剝雞臉書） 中評社台北11月22日電／中國國民黨2024參選人侯友宜21日臨時召開記者會，提議明天雙方各派兩個學者專家，就9份民調討論，全程公開，贏的正，輸的副。瀕臨破局的藍白合又見曙光。媒體人黃揚明提出疑問，台灣民眾黨參選人柯文哲致電侯友宜，侯才開這場記者會。為什麼星期日、星期一不提此方案？侯友宜主張9份民調重新檢視，不是6份，是否侯友宜也挺雨晴民調？馬英九辦公室還是公道伯嗎？黃揚明強調，柯文哲若不派專家，局面就是正式翻桌。



“中選會”受理“總統”、“副總統”候選人登記時限到24日，各界關注藍白合進度。民眾黨預計22日領表，並於23日或24日登記。



侯友宜21日透露，柯文哲中午打電話給他，建議“藍白要不要再談一談”。侯友宜呼籲柯文哲，明天指派兩位民調專家學者，國民黨主席朱立倫、馬英九也各指派一位，2對2討論針對先前9份已討論的民調重新判定，這樣比較公平，至於要不要回到馬辦或是柯文哲指定地點，他都沒有意見。全程公開，贏的正，輸的副。



媒體人黃揚明21日在臉書提出質疑：



1.柯文哲致電侯友宜，侯友宜才開這場記者會。為什麼星期日、星期一不提此方案？（補充：柯文哲稱侯友宜前兩天透過許多管道表達希望私下見面）

2.侯友宜主張9份民調重新檢視，不是6份。侯友宜也挺雨晴民調？

3.馬英九辦公室還是公道伯嗎？

4.柯文哲若不派專家，就是正式翻桌。