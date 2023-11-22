藍白還有空吵民調？鄭麗文喊話：快政治協商

國民黨2024參選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北11月22日電／中國國民黨2024參選人侯友宜21日向台灣民眾黨2024參選人柯文哲喊話，提議用公開透明的方式，請學者重新檢視9份民調。柯回應，22日早上會開記者會處理。國民黨“立委”鄭麗文21日在政論節目中說，最後恐怕還是要政治解決，但結論是事情走到這，雙方不但要幫自己講話，也要約束自己人，不要無端攻擊對方。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文21日在政論節目《庶民大頭家》表示，現在這樣選下去恐怕民進黨2024參選人賴清德恐怕穩當選無疑，現在藍白要怎麼樣收拾跟回到理性，兩邊合了後能讓雙方支持者都接受，“1+1至少要1.5才能選贏”，雙方都須努力到最後一刻，否則會身受重傷。



至於目前藍白爭議到底是什麼？鄭麗文說，在於所謂誤差範圍正負3這件事，多數民調是信心水準95%、誤差範圍所謂的正負3%，但藍白的六點共識並沒有明確寫出，只寫誤差範圍，3位專家討論產生根本的歧異，癥結在這裡。



不過，鄭麗文認為，最後恐怕還是要“政治解決”，但是事情走到這，雙方不但要幫自己講話，也要約束自己人，不要無端攻擊對方，這都是累積彼此誤會跟仇恨值，會使得後面選舉更難選，投票率會奇低，很多人會不願意出來投票，真的要努力止血，如果能夠藍白合奇蹟出現，大家都樂見。