人民幣走強　中資股吸引力增

麥當勞在中國的業務保持增長，吸引美資麥當勞集團增持在內地、香港、澳門業務股權。（大公報） 中評社香港11月22日電／中國經濟持續回升向好與美元匯價見頂回落，帶動人民幣兌美元顯著走強，由9月初至今急升約3%，殺個做空中國的炒家措手不及。其實，外商持續加大押注投資中國，加上大量人民幣淡倉止蝕盤湧現，人民幣匯價上升勢頭可望持續，將令中國股票更具吸引力，現時投資者買入中資股，隨時賺匯又賺價，雙重回報。



大公報報導，美國經濟急速轉壞，花旗集團正式落實瘦身行動，首批裁減300名高級經理，而且裁員計劃還會延續至明年。由於銀行作為百業之母，大裁員折射美國銀行業以至經濟不景氣。儘管美國經濟衰退不一定代表通脹大幅回落，但市場對聯儲局明年減息救經濟的預期不斷升溫，拖累美元匯價持續插水，美匯指數跌至103.2的兩個月低位，而包括人民幣在內的非美元貨幣則普遍走高。



資金流向人民幣 兩月累升3%



值得留意的是，在美元匯價轉勢向下的環境下，人民幣匯價表現突出，兌美元離岸價從9月初的7.36上升至昨日的7.13水平。換言之，人民幣兌美元在過去兩月升幅約3%，年內累積跌幅收窄至3%。由於近期人民幣兌美元升勢急勁，迅速上破7.2與7.15的重要關口，意味過去3個月做空中國的炒家紛紛出現虧損，被迫止蝕計數。其實，人民幣大反攻，重創淡友，一方面是美國經濟表現不濟、美匯轉弱因素；另一方面則是近月中國工業生產、消費零售數據繼續好轉，進一步確認經濟穩步﻿復甦，增強外資對中國經濟信心。



外企追加投資 看重中國市場



事實上，近日接連出現兩宗外企追加投資中國的例子，可見中國經濟發展為全球帶來機遇，繼續是外商投資樂土。一是美資麥當勞集團增加持有在內地、香港、澳門業務股權，由20%提高至48%，中信集團則繼續持有餘下52%。事實上，麥當勞在內地、港澳業務自2019年以來保持逾三成增長，中國已成為麥當勞全球第二大市場，麥當勞加碼投資，有助分享中國增長紅利。

