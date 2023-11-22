接運第十批在韓志願軍烈士遺骸回國

中國空軍一架運－20飛機從華中某機場起飛，執行赴韓國接運第十批在韓志願軍烈士遺骸回國任務（來源：新華社視頻截圖） 中評社北京11月22日電／據新華網報導，第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸裝殮交接迎回安葬工作於11月20日至24日實施。21日中午，中國空軍一架運－20飛機從華中某機場起飛，執行赴韓國接運第十批在韓志願軍烈士遺骸回國任務。



中韓雙方遵循國際法和人道主義原則，從2014年至2022年已連續九次成功交接913位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。2015年以來，空軍每年都派出飛機赴韓執行接運任務。2020年開始，空軍連續4年派出國產大型運輸機運－20執飛此項任務。



運－20飛行員路中華是第一次執行接運任務，他在接受新華社記者採訪時表示，此次接運任務是在冬季組織實施，機組進行了精心準備，確保飛機姿態平穩、準時到達，讓志願軍英烈們安全平穩地回家。



執行此次任務的中部戰區空軍航空兵某部，是人民空軍最早組建的運輸航空兵部隊，此前他們已經連續8次執行接運在韓志願軍烈士遺骸回國任務。



據瞭解，11月23日志願軍烈士遺骸回國時，將由2架殲－20在我國領空為執行接運任務的運－20伴飛護航，以“雙20”列陣長空告慰革命先烈，表達崇高敬意。