冬春季呼吸道傳染病高發　專家建議科學防治

11月20日，湖南省人民醫院一名兒科醫生為患兒進行診療。（來源：湖南省人民醫院供圖） 中評社北京11月22日電／據新華網報導，冬季，一些人感染上了支原體肺炎、流感等呼吸道傳染病，其中不少是青少年兒童。專家提醒，冬春季節是呼吸道傳染病高發季節，老人、兒童等重點人群做好科學防治尤其關鍵。



湖南省人民醫院常務副院長向華告訴記者，近期，醫院收治的呼吸道感染患者增多，為了應對就診高峰，醫院優化患者就診流程，方便患者就醫。



湖南省人民醫院兒科主任醫師曾賽珍介紹，冬春季節的呼吸道傳染病主要包括支原體肺炎、流感、腺病毒感染等，這些疾病主要經空氣傳播。



“現在科室收治最多的還是支原體肺炎患者。”曾賽珍告訴記者，今年冬天高發的肺炎支原體肺炎有三大特點。一是難治性支原體肺炎患者多，患者的肺部變化多，病情相對較重，治療時間相對更長，5歲以下的支原體肺炎患兒容易出現持續高熱或反復高熱，劇烈咳嗽，尤其是夜間咳嗽頻繁。二是耐藥支原體肺炎感染患者增多，一些患兒發生支原體感染後，使用普通藥物治療效果不佳，有可能為耐藥支原體感染，這部分患兒的用藥必須在醫生的指導評估下進行。三是部分患兒除了肺部感染，還出現了其他並發症，比如皮疹、丘疹、蕁麻疹等。



曾賽珍說，目前，流感患兒也在持續增加，以5歲以下的兒童為主。流感患兒多表現為高熱，可伴有頭痛、咽痛等症狀。流感的傳染性相對較強，5歲以下兒童有發生重症的風險，建議早診斷、早治療。如果患兒確診為流感，應該在醫生的指導下及時使用藥物，48小時內使用抗流感藥物效果更好。



“家長不要自行給患兒用藥，特別是不要濫用抗生素。”曾賽珍提醒，流感是病毒性疾病，除非患者出現混合性感染，一般不需要應用抗生素治療。建議老人、兒童等重點人群接種流感疫苗，減少流感傳播。



湖南省人民醫院兒科主任醫師鐘禮立提醒，學生是預防呼吸道傳染病的重點人群。如果學生出現發熱、咳嗽等症狀，要及時報告，早診斷、早治療。學生一旦出現呼吸道傳染病症狀，應居家觀察，不帶病上課。家裡要注意開窗通風，家長應保證孩子飲食均衡，營養充足，提升孩子的免疫力。