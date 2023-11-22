搭圈子勾兌利益　縱貪欲身陷囹圄

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月22日電／據中央紀委國家監委網站報導，王勇，男，1966年11月出生，1990年7月參加工作，1992年4月加入中國共產黨。曾任共青團銀川市委副書記、書記；銀川市旅遊局黨組書記、局長；銀川市政府副秘書長、市政府政務大廳主任；銀川市政府黨組成員、秘書長，市政府辦公廳黨組書記、主任，市雙擁辦主任；銀川市人大常委會黨組成員、副主任；銀川市人大常委會黨組副書記、副主任；銀川市人大常委會黨組副書記、市政府副市長；銀川市政府黨組成員、副市長；銀川市委常委、秘書長，市直屬機關工作委員會書記；銀川市政協黨組書記、主席。2022年4月，王勇因涉嫌嚴重違紀違法，接受寧夏回族自治區紀委監委審查調查並被採取留置措施。2022年9月，王勇被開除黨籍、開除公職；其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。2022年12月，王勇因犯受賄罪，被判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣八十萬元。



回顧王勇的人生經歷，從學生幹部到留校任教，從普通幹部到歷任10多個市級部門“一把手”，再到正廳級領導，他的每一次成長進步都離不開組織的關心培養。但面對各種誘惑，他慢慢失去定力，在與不法商人老板的“勾肩搭背”中迷失自我，最終走上違法犯罪的道路、身陷囹圄，結果令人唏噓、教訓極其深刻。

