苑舉正：“我是百分之一百的中國人”

台灣大學哲學系教授苑舉正在上課（10月31日攝）。（來源：新華網） 中評社北京11月22日電／據新華網報導，他是生於台灣長於台灣的“山東人”，從不諱言自己“百分之一百中國人”的身份認同，課堂上聽聞有學生來自大陸便直抒胸臆：“感動得不得了！”



他是台灣大學哲學系教授，在網絡社交平台上擁有數十萬“粉絲”，致力用“活的哲學”講好大陸民主故事。



他是苑舉正。



“我是中國人”



“我的國家認同完完全全，很自然，我是百分之一百的中國人。”1960年生於台北的苑舉正受家庭熏陶，從小吃面食、說山東話。



他的父母上世紀40年代從山東來台，由於眷戀故鄉，始終以家鄉的方式在寶島生活。小時候，母親常繪聲繪色講老家的各種故事給他聽，父親還會不時用鄉音念叨“咱將來得回家”。



直到上世紀80年代末，在比利時留學的苑舉正第一次陪父親踏上期盼已久的“回家路”，擁有了第一次的“奔赴”祖國大陸的體驗。



為他們辦手續的中國駐比利時大使館工作人員恰是同鄉，問：“伯伯，你多久沒回家咧？”



“40年。”父親答完，一聲嘆息。



彼時大陸改革開放後不久，苑舉正在山東農村老家看到的是：“睡覺的隔壁就是牛棚，找不到廁所。”30多年後再回故鄉，苑舉正看到親戚住上了好幾層的“小別墅”，開上了小汽車，直呼“變化太大”。



苑舉正說，從留學時交往的大陸同學身上感到，從大陸改革開放後的發展看到，我們國家求真務實，找准了正確前進方向。“中國是有前途的，那麼我為啥不做個有前途的中國人！”



“做個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人。”這是苑舉正那代台灣人中小學作業本上的標語，也成為他腦海中揮之不去的聲音。



今年海峽論壇上，苑舉正關於家族故事的演講感動了千萬人。“在大陸，我看到光與希望。”



島內有人給他貼上“墨藍”的標簽，但他更願意稱自己是“紅統”。



“紅，是社會平等、共同富裕；統，是‘和平統一、一國兩制’。”苑舉正解釋說，自己主張建立一個良序、平等的社會，而父母顛沛流離的經歷讓他特別珍視和平、期盼統一。

