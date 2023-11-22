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賴清德率台北市8選將登記　衝刺全壘打
http://www.CRNTT.com   2023-11-22 10:38:21


賴清德陪同民進黨台北市“立委”參選人登記。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北11月22日電（記者　黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天陪同台北市“立委”參選人登記，希望台北8席全上。台北市競選主委陳時中一起陪同，陳時中昨天出席力挺“賴蕭配”登記。今天再度與賴為北市“立委”參選人加油打氣，連兩天同台。

　　賴清德也會替8位“立委”參選人披戴勝選彩帶。不過，有些“立委”參選人例如吳沛憶、苗博雅等已於日前登記，今天出席造勢。

　　台“中選會”自20日至24日受理登記正副“總統”與“立委”選舉。 


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