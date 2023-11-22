柯辦強硬拒侯重評民調　稱不會有不同結果

柯文哲的競選總幹事黃珊珊召開記者會，回應侯友宜的提議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）藍白合難產，中國國民黨2024參選人侯友宜昨日提出，雙方重新就9份民調討論，各派2名學者專家出席，贏的選正、輸的選副，全程直播。民眾黨上午9時30分召開記者會，競選總幹事黃珊珊回應表示，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果。但她強調，我們還是抱持最大誠意，能夠團結一切可團結力量。



在民眾黨開記者會前，桌上一度擺出柯文哲的名牌，記者會前又收起柯文哲名牌，柯本人未出席記者會。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，出席者包括：柯文哲競選總幹事黃珊珊、中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇。



黃珊珊在記者會中說明，第一，當天花5個鐘頭討論、統計專家都看過，其實科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，原來9份民調在上次記者會說清楚，排除3份是科學原因，現在要重新計算等於重新來過，等於5個半小時不曉得在做什麼。



第二，再去做一次所謂民調專家跟直播，只是把彼此爭點放大在媒體，看不出對雙方合作幫助，要重新討論要有相當共識，只是再做一次讓支持者更困擾的直播，核心目標是推出最強候選人不是互打，對選民來說整合過程比結果更重要，公平性這不是協商喬出來，要順應民意，不然會被民意淘汰。



但她也說，我們還是抱持最大誠意，能夠團結一切可團結力量。