（來源：新華社） 中評社北京11月22日電／據南方日報報導，科技之翼如何助力文物事業騰飛？



近日，中央宣傳部、國家文物局等13個部門聯合印發《關於加強文物科技創新的意見》，從優化文物科技創新布局、建強文物科技創新平台、壯大文物科技創新人才隊伍、完善文物科技創新激勵機制等方面進行部署，加強新時代文物科技創新。



科技創新是文物事業高質量發展的第一動力。習近平總書記多次強調，要運用先進技術加強文物保護和研究。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，廣大科技工作者大力推進文物領域科技發展，我國文物科技創新能力和水平有了顯著提高，有力推動了文物保護、研究、管理和利用工作。同時也要看到，由於起步較晚、基礎薄弱，我國文物領域的科技工作整體水平相對落後、科技創新能力不足，難以對文物事業高質量發展提供有效支撐。出台《意見》聚焦主要矛盾、解決瓶頸問題，旨在構建符合中國國情和文物事業特點、充滿生機活力的體制機制，支撐引領文物事業可持續發展。



古DNA分析技術，繪制了青藏高原五千年來人群動態遺傳歷史；基於絲綢微痕檢測技術的突破，實證了中國五千多年的絲綢歷史……現代科技賦予考古發掘的能量越來越大、能力越來越強。“文脈千秋貫，江河萬古流”，結合文物領域科技發展現狀和趨勢，唯有“把關鍵核心技術掌握在自己手中”，才能更好助力文物煥發新生機、綻放新光彩。《意見》明確了“突出重點、築牢基礎、以人為本、改革創新”的基本原則，正是從頂層設計的高度加強戰略規劃，以顯著提升文物行業中堅力量、全面補齊短板弱項，為保護文物、延續文脈、繁榮文化提供科技支撐。



展科技創新之翼、助文物事業騰飛，既需要做好“頂層設計”，也需要搭好“四梁八柱”。《意見》堅持目標導向和問題導向相結合，針對當前我國文物科技創新方面存在的有效供給不充分、文物科研機構小散弱、科技人才嚴重不足等問題，分別從優化文物科技創新布局、建強文物科技創新平台等方面提出16條舉措，可謂靶向施策抓落實、統籌兼顧抓落實，以助推文物科技創新工作出實效。從這個層面看，我們有信心、有能力、有底氣做好科技護航，讓文物長壽長安、歷久彌新。



文化關乎國本、國運。站在新的歷史起點上，文化的地位和作用更加重要，文物的價值和意義更加凸顯。相信隨著文物科技創新步伐的加快，那些收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裡的文字都能活起來，進而讓文化瑰寶更好講述源遠流長的中華文明史。