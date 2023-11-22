電商直播刺激銷售　跨境物流需求大

內地物流基建不斷完善，令電商物流更快、更有效率及成本更低。（大公報） 中評社香港11月22日電／近年各地跨境電商發展迅速，未來行業將何去何從，受到市場關注。抖音電商全球購策略運營經理王懷漢表示，5年前，產品由美國運往中國，需時兩周至一個月，現在縮短至三天，加上直播盛行，有助產品快速銷售，且內地物流基建不斷完善，令電商物流更快、更有效率及成本更低，讓客戶受惠。菜鳥網絡香港區總經理袁婷透露，除了付運速度外，該公司亦十分重視綠色物流，已做到每個包裹的運輸過程中，可以減碳180克。



內地流行在家全球購物



大公報報導，王懷漢在論壇上表示，近年內地電商增長快速，主因是疫情期間，流行居家經濟，內地客戶在家可全球購物，加上內地保稅區及基建升級，均有利行業發展。他透露，該公司擁有自己的保稅區，2021年每天處理數千宗海外至內地的訂單，今年每天處理量已大升至30萬件。



談及電商發展形勢，他形容直播影響力巨大，有助提升點擊率，可快速消化庫存。舉例說，以往3000萬庫存，一般三個月才售罄，但直播形式，只需一晚便賣光。再者，直播內容競爭非常激烈，大平台會優化物流，令產品可用更低價銷售，故對行業前景充滿信心。



袁婷表示，跨境電商增長較內地電商為快，交付速度亦要求愈來愈快。現時該公司在香港服務260萬用戶，差不多占全港人口三分一，因此投資很多用作物流基建、升級產品，推廣產品可在翌日交付。同時，目前全港已有近50家菜鳥自提點試行周日營業，此項舉措未來將推行至更多的菜鳥自提點。