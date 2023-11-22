（來源：新華社） 中評社北京11月22日電／據人民日報報導，“廣東技工”“吳忠廚師”“雲陽面工”……近年來，經過各地區各部門積極培育，全國勞務品牌數量已近2000個。勞務品牌具有地域特色、行業特徵和技能特點，是推動產業發展、全面推進鄉村振興的有力支撐。切實加強勞務品牌建設，推動勞務品牌提質升級，有助於實現更加充分更高質量就業，進而為經濟社會高質量發展提供強大助力。



勞務品牌能帶動大發展。據統計，廣西“八桂米粉師傅”吸納從業人員40萬人，河北“河北福嫂”帶動就業6.5萬餘人，江西“武寧裝飾人”形成10萬人的裝飾隊伍。這說明，勞務品牌的就業容量大，吸納從業人員多。從供給側看，建設勞務品牌使得更多勞動者掌握一定專業技能，成為實現高質量充分就業的“助推器”。



勞務品牌也連著大民生。請保姆看護孩子、家裝找施工隊、給老人請護理員等，有勞務品牌作為保障，往往更能讓人放心、滿意。不少勞務品牌集中在家政服務、餐飲、養老服務等領域，有助於人們提高生活品質。從需求側看，人民對美好生活的需要日益增長，建設勞務品牌也順應了這一趨勢。



一頭關聯就業市場，一頭關乎民生福祉，建設勞務品牌能夠讓供需兩端實現雙贏。更好實現促就業與惠民生的“雙向奔赴”，需要在提質量、挖潛力上下功夫。一方面，要分類型發掘勞務品牌，特別是對有一定基礎但技能特點不突出、分布較為零散的勞務產品進行引導，逐步形成勞務品牌。另一方面，要分領域培育勞務品牌，既面向民生需求，又聚焦新產業新業態，挖掘細分行業工種的用工需求，盡可能精準對接人民群眾美好生活需要。



建設勞務品牌是一項系統工程、長期工程。近年來，一些獨具地方特色的勞務品牌，知名度、認可度和美譽度不斷提高，品牌效益持續顯現。這很大程度上得益於政府支持、行業發力、群眾參與。從設立專項扶持資金到大力開展技能培訓，再到推動制定行業標準，一系列舉措，推動勞務品牌發展從粗放邁向精細，從社會民生領域拓展到經濟發展範疇，提高專業性、產業化水平。面對發展新領域、就業新趨勢、生活新需求，衹有更加注重從量的積累轉向質的提升，建立健全促進機制和支持體系，勞務品牌才能既做專做精又做實做好，真正成為促就業、惠民生、助發展的“金名片”。



當前，我國經濟社會高質量發展、人民生活換擋升級，為勞務品牌的培育、發展、壯大提供了良好環境。“楚天豆腐郎”從業人員達10萬多人、年勞務收入20億元，“呂梁山護工”從業者年工資性收入總計達16億元以上，“丘北紡織工”帶動就業1.3萬人、每年實現務工收入7.8億元……加速勞務品牌壯大升級，是聚集優質資源、引領產業升級、輻射區域發展的題中應有之義。對此，應繼續以品牌建設引領技能強化，推動產業資源與人力資源有效對接，堅持市場化運作、規範化培育，不斷拓展勞務協作的廣度和深度，為各類勞動者實現自身發展提供更多機會。



打造各具特色的勞務品牌，是千方百計增加群眾收入、促進全體人民共同富裕的有力舉措。不斷強化基層人力資源技能化開發、規模化輸出，讓勞務品牌發展成創業品牌、產業品牌、文化品牌，就能為高質量發展提供更加堅實的人才保障。