環保低碳趨勢　物流業新商機

中評社香港11月22日電／受到地緣政治、世界經濟周期及多國貿易協定影響下，國際貿易關係正處於複雜多變的環境，市場關注物流界如何應對這些挑戰。日郵物流東亞區總裁永溝香織表示，現時愈來愈多客戶關注“環境、社會及管治”（ESG），希望供應商在做生意的同時，既符合環保和低碳要求，還要付運速度快及價格實惠，這些都是物流公司要面對的挑戰，也提供了商機。



大公報報導，為了符合相關環保要求，永溝香織出席亞洲物流航運及空運會議時表示，該公司其中一個方案，是將貨物由東莞保稅區直接運到香港國際機場，減少不必要環節，從而做到物流服務準時率高達99%，且更加快捷、環保及價格實惠。她表示，該公司將聯同各合作夥伴，為客戶提供專業、多元的供應鏈物流解決方案，滿足客戶多元化的需求，積極推動ESG與綠色永續發展策略。據悉，在航空運輸中使用由廢油和植物等可持續資源生產的SAF燃料，減少二氧化碳的排放。



電商小件付運 推動港空運業



該公司早於去年發布ESG白皮書表明，遵循“Create Better Connections”的承諾，充當各個公司之間的橋梁，透過共同努力解決全球環境問題和社會問題，為實現永續發展的社會做出貢獻。因此日郵物流設定了一個目標，於2050年實現所有經營業務淨零排放。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，疫情對業界造成一定影響，要求縮短供應鏈、增加靈活度、限制風險，特別是限制對單一市場的倚賴度。因此，不少公司需要重定商品生產地及採購地。另外，隨著香港全面恢復通關，希望香港的航空客運班次能盡快回復到疫情前的水平，因為載客航機的腹艙適合運載小包裹，尤其是電商的小件貨物，而疫後電子商務發展迅速，香港作為國際物流中心，相信電子商務的小包裹付運量有助帶動香港的空運業務。