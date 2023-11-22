廣東道舖租連續四年冠亞太　每呎970元

全球主要零售大街首五位（大公報） 中評社香港11月22日電／﻿全球最貴購物地段排名公布，香港由去年第二位跌至今年第三位。不過，單計亞太區最貴購物地段，香港囊括首、次席，其中尖沙咀連續第四年踞榜首；銅鑼灣則緊隨其後排第二位。



較疫前跌價39%



大公報報導，戴德梁行公布2023年《全球主要零售大街》報告，尖沙咀廣東道街道商店於全球零售大街排名跌至第三，每月呎租約970港元，按年升4%，惟較疫情前回落39%。美國紐約第五大道和意大利米蘭蒙特拿破侖大街分別位列第一和第二，呎租分別約1300港元和1148港元。



不過，單計亞太區，香港在十大排名榜中占三個席位，當中，尖沙咀廣東道連續四年蟬聯亞太區最貴購物地段，第二名是銅鑼灣羅素街，每月呎租約893元，按年彈6%，但較疫前仍跌46%；中環排名第八，每月呎租約437元，按年升9%，較疫情前跌40%。



翻查資料，羅素街於2012年躍升全球最貴購物街，當年每月呎租1710港元，翌年更以高達1950港元呎租蟬聯榜首，惟2014年被美國紐約第五大道重奪首席。若與高峰期對比，羅素街呎租較十年前回落50%。



該行指，2023年全球租金平均按年上升4.8%，以亞太區增幅最勁，按年升5.3%，美洲及歐洲則分別升5.2%及4.2%，惟租金漲幅普遍不及通脹峰值水平，綜觀全球，有55%的零售市場租金仍低於疫情前水平。