民眾黨想搞棄藍保白？連勝文：太天真！

國民黨副主席連勝文受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨整合再度卡關，國民黨副主席連勝文今日撂下重話，大家都想要棄保，但到最後是不可能成功的，我們想棄他們，他們想棄我們，最後就是一起被選民放棄，不要天真以為棄保會成功。



連勝文強調，在這一刻我們藍軍士氣非常高亢，非常多支持群眾開始回歸，開始聚攏，現在國民黨內是眾志成城的感覺，這可能是我們離成功最接近的一刻。我們目標從一開始就是針對民進黨，就是要把民進黨換下來，所以我們不會把目標定在搶第二。



連勝文今日陪同國民黨新北市“立委”參選人蔣欣璋前往新北市選委會登記參選，並於會後受訪。



“中選會”的2024大選參選登記24日截止，藍白能否整合進入最後關鍵。



如果藍白不合，“棄藍保白”有這麼容易嗎？



連勝文表示，大家都想要棄保，但是到最後都不會成功的，而且他必須講一句實在話，在這一刻我們藍軍士氣非常高亢，非常多支持群眾開始回歸，開始聚攏，這是他以前沒有感受到的狀況，現在國民黨內是眾志成城的感覺，這可能是我們離成功最接近的一刻，潰散的人心也逐漸回流，要棄保是緣木求魚，想都不用想，如果是我們想棄他們，他們想棄我們，最後只會被選民一起棄掉，所以衹有一個可能，那就是被選民一起放棄，不要天真以為棄保會成功，想都不要想，這是不會發生的事情。

