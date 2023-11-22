雞蛋價又漲民怨大　陳駿季：價格由市場決定

台“農業部”代理部長陳駿季接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月22日電（記者 俞敦平）近期台灣的雞蛋價格在短暫下降後持續上漲，引發了社會的關注和討論。對此，台“農業部”代理部長陳駿季22日於“立院”受訪時表示，雞蛋價格是由市場機制決定的，目前台灣的雞蛋供應量已經滿足了過往的需求，並呼籲禁用液蛋的學校能夠重新開放液蛋的使用，以刺激消費者的需求和台產雞蛋的生產。



陳駿季說，目前台灣的雞蛋每天可以供應約2400萬顆，已經足夠滿足台灣的需求。“農業部”也持續關心整個產業鏈的狀況，包括老母雞的數量和換羽的進度，並隨時監控雞蛋價格的變化。他認為，隨著天氣逐漸變冷，雞蛋的需求量會增加，因此希望台灣的雞蛋生產能夠有所提升。



陳駿季還呼籲，過往有一些學校因為禽流感的影響，禁用液蛋。這樣的做法不利於台灣的雞蛋產業，也不符合消費者的喜好。他表示，液蛋的使用不僅可以拉抬台產雞蛋的價格，也可以間接刺激消費者的需求，因此希望這些學校能夠重新開放液蛋的使用，並保證液蛋的安全和品質。



陳駿季最後表示，“農業部”也會積極調整產業結構，特別是老母雞的淘汰，當蛋雞的飼養達到一定的程度時，會有一些淘汰的措施來執行，以保持蛋雞的生產能力和品質。他說，“農業部”會持續與產業合作，維持雞蛋的供應和價格的穩定，並服務廣大的消費者。