柯決定自行參選了？黃珊珊：再看看侯的回應

民眾黨2024參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024參選人侯友宜21日下午提出4位專家重新檢視9份民調。台灣民眾黨2024參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊22日雖拒絕侯的提議，但媒體追問是否會再與國民黨主席朱立倫、侯友宜見面談？她並未把話說死，黃表示，會再看看侯的回應，相信我們會盡最大誠意，團結一切可團結的力量。



柯文哲是否獨立參選到底？黃珊珊說，19日的造勢大會，柯文哲講得非常清楚，“會以台灣民眾黨‘總統’候選人的身份拚戰到底”，但我們還是會盡力團結可團結的力量。



藍白整合比民調，最終在雙方對“誤差範圍”上認知差異，導致民眾黨認為結果3比3平手，而國民黨認為結果為5比1“侯柯”勝，雙方僵持不下，藍白整合瀕臨破局。侯友宜21日下午4點召開記者會，請柯文哲派2位專家學者，國民黨及馬英九也派一位學者，總計4位學者，公開直播評論9份民調。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊、中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇出席。



黃珊珊回顧18日晚上專家學者會議的情況，她表示，當天在12點前，三方民調專家代表就在爭論原則、計算方式與統計誤差範圍到底是幾%，她向柯文哲報告後，柯表達“禮讓3%”，而既然沒有共識，是不是可以停下來明天再討論？因此才有希望擇期再談的文字，但重點是必須要讓雙方支持者接受一個公平的機制，秉持誠意是我們一貫的立場，但是還是一樣，科學就是科學。



媒體問及，在民調上藍白沒有共識，是否代表柯文哲獨立參選到底？黃珊珊說，19日的造勢大會，柯文哲講得非常清楚，“會以台灣民眾黨‘總統’候選人的身份拚戰到底”，但我們還是會盡力團結可團結的力量。



媒體追問，與藍營再談的時間已不多，有設下底線時間？有更好的辦法團結在野力量嗎？是否會再與朱立倫、侯友宜見面談？黃珊珊回應，我們今天是針對侯友宜的記者會作出回應，接下來看看侯的回應再說。我們會盡最大誠意，希望能團結一切可團結的力量，這點應該每個人都是一樣的。