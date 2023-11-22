堆肥蛋招標流標　陳駿季：非業者不信任政府

台“農業部”代理部長陳駿季受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月22日電（記者 俞敦平）台“農業部”代理部長陳駿季22日上午於“立院”受訪時，否認堆肥蛋招標的流標並且第二次招標還沒開始，以及加工蛋已經流標過兩次是因為業者不信任政府。他表示，單純是業者在計算成本和確認事實。



關於堆肥蛋的招標，陳駿季表示，11月14日公告的招標是因為有一家廠商流標，所以部內檢討了流標的程序，並找了相關的堆肥廠商來瞭解情況。他說，招標第一次流標後，還會有第二次和第三次的機會，這是政府採購法的公開招標規定，但部內也會檢視招標內容是否有調整的空間。他強調，“農業部”的目標是讓過期的雞蛋順利進到堆肥場去做堆肥，並希望由堆肥廠的廠商直接來投標。



關於加工蛋的招標，陳駿季表示，加工蛋是一個非常正常的處理方式，但因為過往有些市政府的查核，讓一些加工蛋的廠商感到擔心。他說，“農業部”已經公開了很多資料，證明進口的雞蛋都是在期效之內去進行加工，安全上是絕對沒問題的。他說，“農業部”還是持續跟業者溝通，並表示有些業者已經陸續協助部內將殼蛋轉成加工蛋。



關於業者是否不信任政府，陳駿季表示，這不是信任不信任的問題，而是業者在計算成本和確認事實。他說，過期的雞蛋的存放地點分布在北中南，所以業者會考慮到運輸的成本，這是影響招標的因素之一。他又說，過往有些加工蛋被政府質疑流向市面，但他再次強調，這些加工蛋是畜產會的殼蛋，做了加工後還是會回到庫存，而不是流到市面上去。他說，這是“農業部”要強調的，也是業者要確認的。