﻿加沙停火前景牽動拜登選情

（來源：新華網） 中評社北京11月22日電／據大公報報導，美國總統拜登20日在白宮參加感恩節赦免火雞儀式，同日迎來81歲生日。被問到以色列與哈馬斯的臨時停火及釋放人質協議談判進展時，拜登說：“我認為協議即將達成。”被扣押在加沙地帶的人質中有10名美國人。美媒指出，隨著加沙人道危機加劇，拜登政府偏袒以色列的政策在美國內部受到質疑，對拜登2024年尋求連任造成負面影響。



拜登在赦免火雞儀式上被問到以色列與哈馬斯是否即將達成釋放人質的協議。拜登回答說：“我認為是如此。”他隨後做出交叉手指的手勢，表示祈求好運。白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比說，談判處於最終階段，但仍有工作要做。



BBC日前披露，拜登政府內部呼籲加沙停火的聲音越來越大，多個政府機構的官員和工作人員致信白宮，要求拜登督促停火，並促使以色列允許更多人道主義援助進入加沙。阿拉伯裔美國人學會近期進行的調查發現，由於拜登政府偏袒以色列，阿拉伯裔美國人對拜登的支持率已從2020年的59%暴跌至17%。NBC稱，由於同情巴勒斯坦的年輕人不再願意支持拜登，其民調支持率被前總統特朗普反超。



拜登的年齡是外界質疑其執政能力的原因之一。20日，他再次當眾出糗，將美國樂壇天後Taylor Swift誤說成Britney Spears。